× Urlaub in der Wintersaison: Die besten Tipps für Ferien in der kalten Jahreszeit

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, wächst bei vielen der Wunsch, dem Winter zu entfliehen. Warum also nicht den kommenden Winter hinter sich lassen und ein sonniges Reiseziel ansteuern?

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um sich Gedanken über die Winterreisepläne zu machen. Die Wintersaison geht in der Regel am 1. November los und läuft meist bis Ende April. Ab dem 1. Mai beginnt dann wieder die touristische Sommersaison. Wir verraten, welche Destinationen im Winter besonders beliebt sind, wie Sie Geld sparen können und welche wichtigen Punkte Sie jetzt beachten müssen.

Früh buchen lohnt sich

Grundsätzlich gilt: Wer sparen und von einer größeren Auswahl profitieren möchte, sollte den Urlaub so früh wie möglich buchen. Je nach Reiseziel und Buchungszeitpunkt lassen sich erhebliche Rabatte erzielen, insbesondere bei einer rechtzeitigen Buchung. Reiseveranstalter bieten beispielsweise für Ägypten Nachlässe von bis zu 50 Prozent an. Laut einer Sprecherin der Anex-Gruppe sind die höchsten Ermäßigungen bei einer Buchung bis Ende September verfügbar. Im Oktober sind Rabatte von bis zu 15 Prozent noch möglich, danach laufen die Preisnachlässe für die Wintersaison weitgehend aus.

Diese Sonnenziele liegen im Winter im Trend

Wer dem Winter entfliehen und stattdessen die Sonne genießen möchte, hat zahlreiche warme Reiseziele zur Auswahl. Besonders beliebt sind die Kanarischen Inseln, die mit mildem Klima und angenehmen Temperaturen um die 20 Grad locken. Aber auch Destinationen wie die Türkei, Tunesien und Ägypten bieten auch im Winter angenehme Temperaturen und gewinnen laut Dertour zunehmend an Beliebtheit als Ganzjahresziele.

Bei den Fernreisen liegen vor allem die Malediven und Thailand im Trend, die mit ihren paradiesischen Stränden, türkisblauem Wasser und luxuriösen Resorts Winterträume wahr werden lassen. Auch die Karibikinseln und Länder wie Dubai und Abu Dhabi bieten im Winter ideale Bedingungen, um Sonne zu tanken und dem kalten Wetter zu entkommen. Vor allem die größere Verfügbarkeit von Flugkapazitäten macht Fernreisen in diesem Winter preislich attraktiv.

Die beliebtesten Reiseziele für die Feiertage

Laut TUI sind Städtereisen rund um Weihnachten, Silvester und während der Winterferien besonders gefragt. Beliebte Metropolen wie New York, London, Dubai, Berlin oder Hamburg stehen bei Reisenden hoch im Kurs. Gleichzeitig zieht es viele Menschen in die Berge zum Skifahren. Die Alpenregionen in Österreich und der Schweiz sind dabei die klassischen Favoriten.

Die besten Spar-Tipps beim Urlaub in der Wintersaison

Auch in der Wintersaison können Sie mit cleverer Planung ordentlich Geld sparen. Es lohnt sich, nicht nur Pauschalreisen in Betracht zu ziehen, sondern auch die Kosten für separat gebuchte Flüge und Hotels zu vergleichen. Diese Methode kann oft zu erheblichen Einsparungen führen. Allerdings sollte man beachten, dass Pauschalreisen in der Regel eine bessere Absicherung durch den Reiseveranstalter bieten, zum Beispiel im Fall von Stornierungen oder Flugausfällen – ein Vorteil, auf den man bei Einzelbuchungen verzichtet.

Ein weiterer Spar-Tipp ist die Wahl einer Selbstversorger-Unterkunft. Ferienwohnungen oder Apartments bieten oft mehr Platz und Flexibilität als Hotels und ermöglichen es, Mahlzeiten selbst zuzubereiten. Gerade in teureren Urlaubsorten ist dies eine besonders effektive Methode, die Reisekasse zu entlasten.