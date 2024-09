× Neues Ranking: Die teuersten (und günstigsten) Reiseziele der Welt

Sie planen Ihren nächsten Urlaub und möchten wissen, welche Reiseziele Ihr Budget besonders strapazieren oder entlasten? In einem neuen Ranking wurden jetzt die teuersten und günstigsten Destinationen weltweit enthüllt.

Wer eine Reise plant, macht sich zunächst Gedanken über das Budget. Schließlich will man nach dem Urlaub nicht mit einem leeren Geldbeutel zurückkehren. Umso wichtiger ist es, dass man sich rechtzeitig informiert, was Transport, Unterkunft und Essen kosten. Dank einer Analyse des Reiseversicherers „Hellosafe“ ist die Reiseplanung ein wenig einfacher geworden. Wir zeigen, in welchen Ländern Sie tief in die Tasche greifen müssen und wo Sie schon mit wenig Geld viel erleben können.

Die teuersten Reiseziele der Welt

Platz 1: Barbados

Barbados ist der Inbegriff eines tropischen Paradieses: weiße Sandstrände, türkisblaues Meer und luxuriöse Resorts – doch all das hat seinen Preis. Gemessen an den durchschnittlichen Ausgaben pro Tag belegt die karibische Insel Barbados den ersten Rang der teuersten Reiseziele. So kostet ein Ferientag ganze 310 Euro! Wer hier Urlaub macht, muss tief in die Tasche greifen, wird aber mit einer unvergleichlichen Mischung aus karibischem Flair, Gourmetküche und entspannten Luxusmomenten belohnt.

Platz 2: Antigua und Barbuda

Das malerische Inselduo in der Karibik zählt ebenfalls zu den teuersten Reisezielen weltweit. Mit durchschnittlichen Ausgaben von 290 Euro pro Tag liegen Antigua und Barbuda nur knapp hinter Barbados. Die gehobenen Resorts, Privatvillen und Yachthäfen machen Antigua und Barbuda zu einem Hotspot für die Reichen und Berühmten. Wer das nötige Kleingeld hat, wird hier mit einem paradiesischen Rückzugsort und karibischem Luxus belohnt.

Platz 3: St. Kitts und Nevis

Den dritten Platz belegen zwei weitere Karibik-Inseln. Mit ihren unberührten Stränden, luxuriösen Resorts und exklusiven Boutique-Hotels sind sie ein Magnet für anspruchsvolle Reisende. Hier geben Tourist:innen pro Tag im Durchschnitt etwa 255 Euro aus. Zu dem gehobenen Preis bekommen Urlauber private Strandvillen, exklusive Golfplätze und luxuriöse Yachtausflüge geboten.

Die teuersten Reiseländer

1. Barbados

2. Antigua und Barbuda

3. St. Kitts und Nevis

4. Malediven

5. Grenada

6. Schweiz

7. USA

8. Mikronesien

9. Grönland

10. Vereinigte Arabische Emirate

Die günstigsten Reiseziele der Welt

Platz 1: Laos

Glücklicherweise gibt es auch Reiseziele, bei denen Sie Ihr Portemonnaie schonen können. Das günstigste Reiseland ist laut „Hellosafe“ Laos und ist ein wahres Paradies für Low-Budget-Reisende. In dem südostasiatischen Land geben Tourist:innen nur etwa 11 Euro pro Tag aus. Doch Laos lockt nicht nur mit niedrigen Preisen, sondern auch mit atemberaubenden Landschaften, üppigen Dschungeln und malerischen Wasserfällen. Besonders Backpacker schätzen Laos für seine erschwinglichen Unterkünfte, günstigen Streetfood-Märkte und die preiswerten Aktivitäten wie Bootsfahrten.

Platz 2: Kasachstan

Wer abseits der Touristenmassen reisen möchte, ohne das Budget zu sprengen, sollte Kasachstan im Blick haben. Im Ranking belegt das größte Land Zentralasiens den zweiten Platz der günstigsten Reiseziele. Die Durchschnittsausgaben pro Tag belaufen sich hier auf knapp 17 Euro pro Tag. Unterkunft, Essen und Transport sind hier äußerst preiswert, was das Land ideal für Abenteurer und Kulturreisende macht.

Platz 3: Ruanda

Auch Ruanda zählt zu den günstigsten Reisezielen weltweit und bietet dennoch atemberaubende Naturerlebnisse. In dem ostafrikanischen Land zahlen Reisende nur ca. 19 Euro pro Tag und sie profitieren von preiswerten Unterkünften und einer günstigen lokalen Küche. Mit seinen einzigartigen Landschaften und kulturellen Erlebnissen ist Ruanda ideal für Natur- und Tierliebhaber, die Afrika authentisch und günstig erleben möchten.

Die günstigsten Reiseländer

1. Laos

2. Kasachstan

3. Ruanda

4. Ghana

5. Mongolei

6. Armenien

7. Burkina Faso

8. Georgien

9. Mali

10. Myanmar

Egal ob Luxus oder Sparfuchs, in diesen Ländern ist für jeden etwas dabei.