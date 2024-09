Österreich zweimal in Top 10: Die saubersten Städte Europas überraschen

In einem neuen Ranking der DE Medz wurden die saubersten Städte Europas ermittelt. Zwei österreichische Städte schaffen es in das Ranking der 10 saubersten Städte des Kontinents.

Welche Stadt in Europa gilt als die sauberste? Wo kann Leitungswasser problemlos aus dem Hahn getrunken werden? Welche Cities schaffen mit vielen Grünflächen eine hohe Lebensqualität? Um diese Fragen zu beantworten hat das Gesundheitsportal DE Medz 48 europäische Städte auf Basis mehrerer Parameter verglichen. Für das Ranking wurden Luft- und Wasserqualität, Prozentsatz an Grünflächen, Zufriedenheit mit der Abfallentsorgung, sowie der Environmental Performance Index (EPI) des Wassers berücksichtigt.

Nordeuropa führt Ranking an

Die saubersten Städte Europas befinden sich allesamt in Nordeuropa. Finnlands Hauptstadt führt das Ranking an. Helsinki hat laut der Erhebung die am zweitwenigsten verschmutzte Luft und erreicht einen Wert von 4,9. Auch die Wasserqualität liegt oberhalb des europäischen Durchschnitts. In dieser Kategorie positioniert Helsinki sich auf Platz zwei. Zudem punktet die Stadt mit der Anzahl an Grünflächen. Laut der Analyse liegen diese bei rund 43 Prozent und machen die finnische Stadt zur fünftgrünsten Europas, in diesem Ranking sogar zur zweitgrünsten. Am besten steht es in Helsinki um die Abfallversorgung, mit der die Bewohner der Stadt im Vergleich am zufriedensten sind.

Helsinki ist die sauberste Stadt Europas © oe24 ×

Die zweit-sauberste Stadt Europas ist Stockholm. Die Hauptstadt Schwedens habe die hohe Platzierung im Ranking mit ihrem „großen Fokus auf Umweltfreundlichkeit und einem nachhaltigen Lebensstil“ erreicht, heißt es laut DE Medz. Auf Platz drei landet Reykjavik. Islands Hauptstadt ist Trinkwassersieger und erreicht rund 98 von 100 punkten.

Zwei österreichische Städte in den Top 10

Österreich ist in dem Ranking der 10 saubersten Städte Europas gleich zweimal vertreten. Wien landet auf dem fünften Platz und kann vor allem mit der Trinkwasserqualität, Prozentsatz an Grünflächen und deren Qualität, sowie mit der Zufriedenheit mit lokaler Abfallentsorgung punkten. Salzburg landet auf Platz 8 des Rankings. Auch hier überzeugt das Trinkwasser, die Grünflächen und die Abfallentsorgung.

Wien belegt im Ranking den 5. Platz © oe24 ×

Das Ranking im Überblick

Rang Stadt Luftqualität Trinkwasserqualität (von 100) Prozentsatz an Grünflächen Qualität von Grünflächen (von 100) Zufriedenheit mit lokaler Abfallentsorgung (von 100) Wasser EPI (Landesebene, von 100) 1 Helsinki 4,9 97 43,1% 86,0 89,9 100 2 Stockholm 5,4 92 37,7% 85,3 79,4 97,9 3 Reykjavik 3,9 98,1 30,9% 73,4 80,1 100 4 Oslo 6,2 93,3 27,4% 86,3 80,4 100 5 Wien 9,1 95,1 27,8% 84,2 87,2 100 6 Valencia 8,7 80,1 41,0% 88,1 81,4 94,8 7 Hamburg 8,6 87,7 32,9% 85,5 75,8 98,6 8 Salzburg 8,3 83,3 37,2% 75,0 77,1 100 9 Edinburgh 4,9 84,9 31,8% 82,1 55,2 100 10 München 9,3 88,1 25,0 % 85,1 81,5 98,6

Für das Ranking nutze das Gesundheitsportal Daten von IQAir, Numbeo, ISGlobal Rankings und World Population Review.