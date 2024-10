× Geld sparen: In diesen Ländern ist der Euro aktuell besonders viel wert

Wer bei seiner nächsten Reise Geld sparen möchte, sollte auch einen Blick auf den jeweiligen Wechselkurs werfen. Eine aktuelle Analyse zeigt, in welchen Ländern der Euro besonders viel wert ist.

Für viele Reisende ist Geld ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des Urlaubsortes. Neben den Transport- und Unterkunftskosten spielt auch der jeweilige Wechselkurs eine große Rolle, um günstig Urlaub zu machen. Der Anbieter für Multi-Währungs-Konten „Wise“ hat ermittelt, in welchen Urlaubsländern Reisende im Jahr 2024 für ihre Euros einen guten Wechselkurs zu der lokalen Währung bekommen. Um dies zu bestimmen, wurde der Wechselkurs vom 23. September 2024 mit dem des Vorjahreszeitraums verglichen.

In diesen Urlaubsländern ist der Euro besonders viel wert

Argentinien

Argentinien hat sich in den letzten Jahren zu einem Top-Reiseziel für Euro-Inhaber entwickelt, insbesondere aufgrund der instabilen wirtschaftlichen Lage des Landes. Eine hohe Inflation und eine schwächelnde lokale Währung – der argentinische Peso – sorgen dafür, dass europäische Touristen und Expats hier von einem enormen Zuwachs ihrer Kaufkraft profitieren. Laut der „Wise“-Analyse hat der Euro hier am meisten an Wert zugelegt: Mittlerweile gibt es für einen Euro rund 1073 argentinische Peso, vor einem Jahr waren es nur etwa 372 argentinische Peso. Das ist ein Wertzuwachs von 65 Prozent.

Wer etwa in Buenos Aires einkauft oder in ein gehobenes Restaurant geht, kann für einen Bruchteil der Kosten, die in Europa anfallen würden, Luxus genießen.

Ägypten

Ägypten ist seit jeher ein beliebtes Urlaubsziel, nicht nur wegen seiner atemberaubenden historischen Stätten, sondern auch wegen der günstigen Preise. Doch jetzt ist das Land am Nil noch erschwinglicher geworden. Von Jänner bis Oktober 2024 hat der Euro in Ägypten besonders an Wert gewonnen. Während man Anfang des Jahres für einen Euro nur 33 ägyptische Pfund bekommen hat, sind es mittlerweile rund 53 Pfund. Wer also Sonne, Strand und Kultur sucht und gleichzeitig sein Budget schonen will, findet in Ägypten ein Top-Reiseziel.

Türkei

Auch in der Türkei hat der Euro in den letzten Jahren massiv an Wert gewonnen. Der dramatische Absturz der türkischen Lira in Folge der wirtschaftlichen und politischen Krise hat dazu geführt, dass viele Waren und Dienstleistungen für ausländische Besucher extrem günstig geworden sind. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Euro inzwischen gut 23 Prozent an Wert dazugewonnen. Derzeit gibt es für einen Euro rund 37 türkische Lira, im letzten Jahr waren es nur circa 20 türkische Lira. Selbst in gehobenen Hotels oder Sternerestaurants fühlt sich der Geldbeutel kaum belastet.

Wo der Euro an Wert verliert

Nicht überall hat der Euro zuletzt an Stärke gewonnen. In Polen hat er im Vergleich zu den Vorjahren am meisten Kaufkraft verloren. So ist der Euro-Wert um etwa 8 Prozent gesunken. Für einen Euro erhält man mittlerweile nur noch 4,29 Złoty. Auch in Kenia, Albanien, Kuba und Schweden hat der Euro an Wert verloren.