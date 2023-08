Per Telefon: Vater kündigt Tochter (10) Mord an Mutter an

In der Bundeshauptstadt kam es gestern zu mehreren Fällen von gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Privatsphäre.

Wien-Brigittenau. In der Nacht auf Donnerstag alarmierte eine 34-Jährige gegen 1.55 Uhr den Notruf, da sie von ihrem Mann (42) geschlagen worden sein soll. Die eintreffenden Beamten konnten die Frau im Stiegenhaus antreffen, der 42-jährige rumänische Tatverdächtige war in der Wohnung. Den Angaben der Frau zufolge, soll ihr Mann sie seit mehreren Jahren gewalttätig behandeln, ihr mehrmals mit dem Umbringen gedroht und sie einmal vergewaltigt haben. Der Mann bestritt alle Vorwürfe. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Wien-Margareten. Ein 54-jähriger Österreicher soll am Donnerstagmorgen im Telefonat mit seiner Tochter (10) mehrmals angekündigt haben, ihre Mutter bzw. seine Ex-Lebensgefährtin umzubringen. Der Mann konnte in der Nähe der Arbeitsstelle der Frau aufgehalten und vorläufig festgenommen werden. Er zeigte sich laut Polizei bei der Einvernahme geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Mann soll Frau gewürgt haben

Wien-Donaustadt. Beamte des Stadtpolizeikommandos wurden am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr alarmiert, da eine 47-jährige Frau auf einem Balkon um Hilfe schrie. In der Wohnung fanden die Beamten besagte Frau sowie ihren slowakischen Lebensgefährten (53) vor. Den Angaben des Mannes zufolge, attackierte die Frau ihn grundlos, wodurch er sich Verletzungen im Brustbereich zugezogen haben soll. Die Frau gab an, ihr Mann hätte sie gewürgt und ihr mit dem Umbringen gedroht. Die Polizei nahm den 53-Jährigen vorläufig fest.

Zudem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen. Ein Alkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 1,16 Promille, beim Mann einen Wert von 0,06 Promille. Beide werden wegen des Verdachts der Körperverletzungen angezeigt, der Mann zu dem auch noch wegen gefährlicher Drohung.