Mann in Oberösterreich von Gabelstapler erdrückt

Das Gefährt kippte beim Abschleppen auf den 60-Jährigen.

Freistadt. Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt ist am Donnerstag beim Versuch, einen Stapler mit einem Traktor über einen abschüssigen Weg zu ziehen, tödlich verunglückt. Wegen des matschigen Untergrunds konnte der Mann mit dem Gabelstapler am Hof nicht fahren. So befestigte er das Gefährt mit einem Stahlseil an einem Traktor, den seine Frau steuern sollte. Er setzte sich auf den Stapler, der kam auf dem schlammigen Weg ins Rutschen, kippte um und stürzte auf ihn, so die Polizei.