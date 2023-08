Ex-Häftling: ''Ich brach aus dem Gefängnis aus''

Bis jetzt konnten die Behörden den 60-Jährigen nicht schnappen, er versteckte sich jahrelang in Latein- und Südamerika.

Klaus K. (60) gelang es 2006 aus der Justizanstalt Josefstadt auszubrechen - bis heute entkam der gebürtige Münchner den Behörden. ÖSTERREICH konnte mit dem „Ausbrecher“ exklusiv über seine spektakuläre Flucht sprechen. Am 22. Juni 2006 wurde Klaus K. wegen einer Scheinfirma in Panama und einem Überziehungskredites der Bawag, den er für diese beantragt hatte, nach seinem Auslandsaufenthalt in Wien verhaftet. „Die Beamten überraschten mich in meiner damaligen Wohnung in Grinzing“, sagt K.