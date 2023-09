George & Amal Clooney verkaufen Villa für 100 Millionen Euro

George Clooney besitzt die Villa am Comer See in Italien seit über 20 Jahren, jetzt soll er sie verkaufen wollen.

Italien. George Clooney (62) und seine Frau Amal (45) wollen sich von ihrer Luxus-Villa direkt am Comer See in Italien verabschieden. Zwar gibt es bereits seit Jahren Gerüchte darüber, dass der 62-Jährige das Traumhaus verkaufen will, aber dieses Mal soll es aber endgültig soweit sein.

Vor über 20 Jahren kaufte Hollywood-Schauspieler George Clooney die 25-Zimmer-Villa direkt am Wasser für 10 Millionen US-Dollar – inzwischen soll die Immobilie 107 Millionen US-Dollar (etwa 100 Millionen Euro) wert sein.

Wie das US-Portal "Page Six" von einem Insider erfuhr, soll es ein "sehr stilles Angebot" gewesen sein, das George nun überzeugen soll, die "Villa Oleandra" zu verkaufen. Das Anwesen wurde nicht inseriert, sondern die Verhandlungen laufen hinter den Kulissen ab. Der Insider erläutert das Vorgehen: "Keine Werbung. Keine Presse. Nur mögliche Käufer mit hohem Vermögen."

Die Clooneys scheinen die Zeit in der "Villa Oleandra" ein letztes Mal zu genießen, bevor sie das Anwesen verkaufen, denn die beiden wurden in diesem Sommer in verschiedenen Restaurants in der Gegend gesichtet.