× Rolex, Autoreifen und Co.: Die kuriosesten Dinge, die Gäste in Hotels vergessen haben

In der Eile der Abreise kann es schon einmal passieren, dass etwas im Hotelzimmer zurückbleibt. Eine neue Analyse zeigt jetzt aber, dass Reisende nicht nur Alltägliches vergessen, sondern auch die seltsamsten Dinge: von lebendigen Tieren bis hin zum Autoreifen.

Viele von uns kennen den Schockmoment nach dem Check-out, wenn man plötzlich merkt, dass etwas Wichtiges im Hotelzimmer liegen geblieben ist – ob Zahnbürste, Ladekabel oder die Lieblingsjacke. Doch Hotelmitarbeiter stoßen regelmäßig auf weit ungewöhnlichere Funde, die Gäste in aller Eile zurückgelassen haben. Von einer teuren Uhr bis hin zu lebendigen Tieren. Im neuesten „Hotel Room Innsights Report“ von Hotels.com analysierten die Expert:innen, was die außergewöhnlichsten und skurrilsten Dinge waren, die Gäste in Hotels vergessen haben.

Die außergewöhnlichsten Fundstücke in Hotels

Für die Untersuchung analysierte das Portal mehr als 400 Partnerhotels und enthüllte die verrücktesten Fundstücke aus den letzten zwölf Monaten. Der Bericht zeigt zwar, dass schmutzige Wäsche, Ladegeräte, Make-up und Kosmetikartikel zu den am häufigsten vergessenen Dingen gehören. Doch er enthüllte auch eine neue Liste von Fundstücken, die nichts für schwache Nerven sind. In vielen Hotels staunte das Personal nicht schlecht, als es folgende Dinge fand.

Die teuersten Fundstücke

Während man das Zimmer noch schnell nach vergessenen Gegenständen durchsucht, vergisst man schon mal das Ladegerät. Aber eine teure Uhr? Tatsächlich fanden Hotelangestellte schon einmal eine Rolex im Zimmer. Doch die Luxus-Uhr war nicht der teuerste Gegenstand, der in einem Hotel vergessen wurde. Unter den Fundstücken befand sich auch eine Birkin-Bag sowie eine besondere Uhr im Wert von sechs Millionen Dollar!

© Getty Images ×

Lebendige Tiere

Es passiert tatsächlich häufiger, als man denkt: Gäste checken aus und lassen dabei ihre geliebten Haustiere zurück. Dabei ist die Rede jedoch nicht von Hunden: So fand das Personal schon ein Küken und eine Eidechse! Glücklicherweise konnten die Tiere wieder an ihre Besitzer zurückgegeben werden.

Unerklärliche Funde

Bei einigen Fundstücken kann man sich allerdings nur fragen, warum die Gäste diese überhaupt auf ihr Zimmer gebracht haben. Die Angestellten waren sprachlos als sie einen Reiskocher, einen Mixer und einen Autoreifen gefunden haben. Ein anderer Gast ließ seine Gipsverbände für die Beine zurück und auch Baurohre wurden schon entdeckt.

Vergessende Dinge finden ihren Weg zurück

Hotels und ihre Mitarbeiter setzen sich oft mit großem Engagement dafür ein, vergessene Gegenstände zurückzubringen. Hotels.com berichtet von Mitarbeitern, die bis zu 160 Kilometer gereist sind, um einen verlorenen Pass zu übergeben, oder von solchen, die mehrere Blocks gelaufen sind, um Gästen auf einem abgelegenen Kreuzfahrtschiff ihre liegen gebliebenen Sachen zu überbringen.