× Aleks Dragovic wurde zum ersten Mal Papa

Der 100-fache ÖFB-Teamspieler freut sich über die Geburt seines Sohnes Danilo.

Aleksaner Dragovic wurde zum ersten Mal Vater. Wie der ehemalige Teamspieler am Montag auf Instagram verkündete, brachte seine Lebensgefährtin Christina Jovanovic einen Buben mit dem Namen Danilo zur Welt

© Instagram ×

Drago spielt seit 2021 für Roter Stern Belgrad in Serbeien. Über einen Transfer in die Serie A wurde immer spekuliert, kam am Ende aber nicht zu Stande. Für das ÖFB_Team bestritt der Innenverteidiger exakt 100 Spiele, spielt unter Teamchef Ralf Rangnick aber keine Rolle mehr.