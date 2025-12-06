Alles zu oe24VIP
Heidi Klum
Fans sauer

Mega-Shitstorm für Heidi Klums Auftritt bei WM-Auslosung

06.12.25, 08:05
Am Freitagabend, 5. Dezember, fand in Washington, D.C. die Auslosung zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 statt. Doch statt Fußball-Feierlaune gab es vor allem Diskussionen über die Moderatoren und das Gesamtkonzept der Veranstaltung - im Mittelpunkt Supermodel Heidi Klum. 

Heidi Klum
Die WM-Auslosung für die 2026 in Nordamerika stattfindende Weltmeisterschaft zog viel Aufmerksamkeit auf sich, allerdings weniger wegen des sportlichen Ereignisses selbst.

Die Show, die im Kennedy Center in Washington, D.C. über die Bühne ging, mutete mehr wie eine Werbeveranstaltung für die FIFA und Präsidenten Donald Trump und Gianni Infantino an, als eine klassische Auslosung. Infantino nutzte die Gelegenheit, um Trump den neu geschaffenen FIFA-Friedenspreis zu überreichen.

Ungewohnte Moderation sorgt für Diskussionen

Moderiert wurde das Event von Model Heidi Klum und Hollywood-Star Kevin Hart, was in den sozialen Medien für Aufregung sorgte. Viele Fans fanden die Wahl der Moderatoren unpassend und bezeichneten ihre Rollen als "fehl am Platz". Klum, in einem glänzenden, bodenlangen Abendkleid, und Hart, der eher leger in Stoffhose und Pullover auftrat, waren ein weiterer Streitpunkt. "Sieht aus, als ob Klum zu den Oscars geht und Kevin Hart gerade eine Runde FIFA spielt", hieß es in Kommentaren.

WM-Auslosung Messi Arnautovic Alaba
Musikalische Unterhaltung und prominente Gäste

Neben der Auslosung selbst sorgten bekannte Musiker wie Andrea Bocelli, Robbie Williams und Lauryn Hill für Unterhaltung. Die prominente Gästeliste umfasste unter anderem Bundestrainer Julian Nagelsmann, First Lady Melania Trump sowie Kanadas Premier Mark Carney und Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum.

WM-Auslsung Trump Preis
Heidi Klum als erfahrene Moderatorin

Für Heidi Klum war die WM-Auslosung jedoch nicht das erste Mal, dass sie eine internationale Fußball-Veranstaltung moderierte. "Es ist etwas ganz Besonderes, nun nach zwanzig Jahren wieder bei einer solchen Show dabei zu sein", betonte sie im Vorfeld. Doch während sie auf der Bühne glänzte, blieb das Feedback aus dem Publikum eher kritisch.

