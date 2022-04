ÖFB-Kicker Karim Onisiwo trifft zum Ausgleich gegen Gladbach und rettet mit Mainz einen Punkt.

Karim Onisiwo hat am Sonntag sein viertes Saisontor in der deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der Wiener schoss im Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach in der 73. Minute das 1:1, nachdem Breel Embolo die Gastgeber in der 33. Minute in Führung gebracht hatte. Mainz ist damit weiterhin Zehnter, Gladbach liegt als Zwölfter acht Punkte vor dem Relegationsplatz.

Die "Fohlen" wurden erstmals seit Wochen wieder von Adi Hütter gecoacht, dem Vorarlberger hatte eine Corona-Erkrankung lange zu schaffen gemacht. Stefan Lainer spielte bei Gladbach bis zur 87. Minute. Auf der Gegenseite war Onisiwo über die komplette Spielzeit im Einsatz, Kevin Stöger wurde in der 86. Minute eingetauscht.

Augsburg siegt gegen Wolfsburg

Wenige Stunden zuvor hatte der FC Augsburg drei wichtige Punkte im Rennen um den Verbleib in der Bundesliga geholt. Die Augsburger siegten 3:0 gegen den VfL Wolfsburg und belegen den 14. Platz. Wolfsburg steht mit nur zwei Zählern mehr auf dem 13. Rang. Iago brachte Augsburg nach nur 49 Sekunden in Führung. Florian Niederlechner (63.) nach Video-Beweis und Mads Pedersen (69.) erzielten die weiteren Tore.

Die Wolfsburger, bei denen Pavao Pervan für den verletzten Koen Casteels im Tor stand und Xaver Schlager in der 75. Minute ausgewechselt wurde, bezogen die dritte Niederlage nacheinander. Bei Augsburg fehlte Michael Gregoritsch wegen einer Corona-Infektion.