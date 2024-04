»Wir wollen keinen Rangnick«: Bayern-Fans protestieren gegen ÖFB-Teamchef

Bayer München macht bei der Personalie Ralf Rangnick Nägel mit Köpfen. Dem ÖFB-Teamchef wurde ein verlockendes Angebot unterbreitet, und gespannt wartet die Fußballwelt nun auf seine Entscheidung. Doch während die Bosse auf den 65-Jährigen setzen, haben die Fans eine andere Meinung.

Dass Ralf Rangnick als absoluter Favorit auf den Trainerposten beim FC Bayern gilt, ist schon längst kein Geheimnis mehr. Die Münchner, allen voran Sportvorstand Max Eberl, arbeiten fieberhaft an einer Verpflichtung des ÖFB-Teamchefs. Wenn alles glatt läuft, könnte der 65-Jährige den Deal sogar schon in den nächsten Tagen unter Dach und Fach bringen. Schließlich liegt das Angebot bereits vor.

Bayern-Fans wollen "Juppe"

Nun heißt es abwarten und Tee trinken. Doch viele Fans des deutschen Rekordmeisters hoffen auf eine Absage. Die Situation hat sich sogar weit zugespitzt, dass seit Anfang der Woche der Hashtag #KoanRangnick in den sozialen Medien die Runde macht. Doch damit nicht genug: Auch eine Online-Petition mit dem Titel "Wir wollen Tuchel und keinen Rangnick" wurde von den FCB-Anhängern ins Leben gerufen. Diese fand auch bereits über 6.000 Unterstützer.

In der Petitionsbeschreibung wird die Entscheidung, sich am Ende der Saison von Thomas Tuchel zu trennen, als "haarsträubend" kritisiert. Dabei wird betont, dass "Juppel", wie Tuchel liebevoll in München genannt wird, habe mit dem Einzug ins Champions-League-Halbfinale ein starkes Argument für seine Weiterbeschäftigung geliefert. “Wir als Fans des FC Bayern möchten darauf aufmerksam machen, dass Thomas Tuchel der richtige Mann ist und man ihn behalten sollte! Deswegen starten wir diese Petition und hoffen damit, die Medien und vor allem die Bosse des FCB aufmerksam zu machen”, heißt es zum Abschluss.

ÖFB-Fans bitten Rangnick zu bleiben

Für zahlreiche ÖFB-Fans wäre der Abgang von Rangnick ein herber Verlust. Schließlich entfachte der "Professor" mit seinem berühmten Pressing-Fußball nicht nur eine neue Euphorie im Land, sondern führte das Team auch souverän in die EM-Endrunde. Von dem 6:1-Sieg gegen die Türkei oder dem grandiosen 2:1-Erfolg gegen Nachbar Deutschland ganz zu schweigen. Einige der zahlreichen Unterzeichner der Petition sind daher sicherlich auch rot-weiß-rote Anhänger.