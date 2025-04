Auf SIE steht Leonardo DiCaprio schon seit langem

Auch wenn er privat auf junge Models steht - beruflich hat es ihm eine ganz andere Frau angetan...

Sie sind Ikonen der Filmgeschichte, gefeierte Stars und Publikumslieblinge: Meryl Streep (75) und Leonardo DiCaprio (50) zählen zu den größten Namen, die Hollywood je hervorgebracht hat. Zwei Generationen, vereint durch ihr unvergleichliches Talent – und durch zwei gemeinsame Filme. Jetzt hat DiCaprio in einem Interview mit dem Magazin Esquire eindrucksvoll offenbart, wie tief seine Bewunderung für die Schauspiellegende wirklich geht.

Leonardo DiCaprio und Meryl Streep © Getty ×

„Meryl ist vielleicht die beste Schauspielerin der Welt“, schwärmt der Oscar-Gewinner. Besonders ihre Zusammenarbeit beim Drama "Marvins Töchter" im Jahr 1996 hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Damals war DiCaprio erst Anfang 20, während Streep bereits zwei Oscars auf dem Kaminsims stehen hatte. „Ich hatte große Ehrfurcht vor ihr“, gesteht er. Die junge Hollywood-Hoffnung sah sich mit der Herausforderung konfrontiert, mit einer der größten Mimen unserer Zeit vor der Kamera zu bestehen. „Im Kino dachte ich später nur: ‚Oh mein Gott, sie ist die Einzige, die völlig natürlich aussieht.‘“

25 Jahre später trafen die beiden erneut am Set zusammen – diesmal für die Netflix-Satire "Don’t Look Up" (2021). Auch hier zeigte sich DiCaprio beeindruckt von der Professionalität und Ausstrahlung seiner Kollegin. Kein Wunder: Mit 21 Oscar-Nominierungen und drei gewonnenen Goldjungen gilt Streep als Synonym für Exzellenz im Schauspiel.

Leonardo DiCaprio und Meryl Streep © Getty ×

Doch nicht nur Meryl Streep hat Spuren in DiCaprios Leben hinterlassen. Der Star aus Titanic und The Revenant zeigt sich stets inspiriert von Größen wie Regie-Altmeister Martin Scorsese (82), Steven Spielberg (78) oder Quentin Tarantino (62). Und auch ein viel zu früh verstorbener Kollege zählt zu seinen Helden: River Phoenix, der mit nur 23 Jahren starb, gilt für DiCaprio bis heute als eine der wichtigsten Inspirationsquellen.

Trotz weltweitem Ruhm, Millionen Fans und unzähligen Erfolgen bleibt Leonardo DiCaprio geerdet – eine Eigenschaft, die ihn von vielen abhebt. Seine aufrichtige Anerkennung für Kolleginnen und Kollegen macht ihn nicht nur zum Star auf der Leinwand, sondern auch zu einem geschätzten Mitstreiter im harten Geschäft der Traumfabrik.