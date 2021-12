Dieser Bezirk hat eine Inzidenz von mehr als 2.000

Am Mittwoch gab es in Österreich 135.148 aktive Fälle.

Laut Corona-Prognosekonsortium wird sich der österreichweite Lockdown in den kommenden Tagen und Wochen positiv auf das Infektionsgeschehen auswirken. Auch die Spitäler sollen durch die Maßnahmen entlastet werden, wie die Experten in einer Vorschau prognostizieren.



Vorerst sind die Corona-Zahlen aber nach wie vor hoch. So betrug auch am Mittwoch die österreichweite Sieben-Tages-Inzidenz bei 840,3 Fälle auf 100.000 Einwohner.



