× Blake Lively lässt die Hüllen fallen: Heißer Auftritt im Naked Dress

Was für ein Auftritt! Blake Lively zog am Sonntag in New York City alle Blicke auf sich. Zur Premiere ihres neuen Films Another Simple Favor erschien die Schauspiel-Beauty im wohl heißesten Dress des Abends und stahl damit auch Ehemann Ryan Reynolds die Show.

Für Blake Lively könnte es gerade wohl nicht besser laufen: Erst vor wenigen Tagen wurde sie bei der TIME100-Gala als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres 2025 geehrt. Jetzt waren erneut alle Blicke auf sie gerichtet, als sie am Sonntag zur Premiere ihres neuen Films Another Simple Favor in New York City erschien. An der Seite von Ehemann Ryan Reynolds schritt sie strahlend über den roten Teppich und sorgte mit ihrem heißen Auftritt für Hingucker. Für diesen besonderen Anlass setzte die 37-Jährige auf ein verführerisches Kleid mit tiefem Ausschnitt – und zeigte sich so sexy wie nie.

Wow-Auftritt: Blake Lively verzaubert im Naked Dress

Der 37-jährige Gossip Girl-Star sorgte in einem tief ausgeschnittenen Kleid, das ihre Sanduhr-Figur perfekt in Szene setzte, für Schnappatmung.

© Getty Images ×

In einem mintfarbenen Naked Dress mit raffinierten Cut-outs und tiefem Dekolleté präsentierte sich die Schauspielerin wie eine moderne Aphrodite. Das drapierte Kleid umschmeichelte ihre Kurven perfekt und ließ dabei gerade genug Raum für Fantasie. Dazu kombinierte sie Statement-Ohrringe, bunte Ringe und Armbänder, während ihr langes, blondes Haar in sanften Wellen über ihre Schultern fiel.

© Getty Images ×

An ihrer Seite: Ehemann Ryan Reynolds, der in einem eleganten grauen Anzug glänzte. Doch selbst der Hollywood-Beau konnte seiner strahlenden Gattin an diesem Abend nicht das Rampenlicht stehlen. Das Paar zeigte sich verliebt wie am ersten Tag und sorgte für zahlreiche Blitzlichtgewitter.

Das erwartet uns in Another Simple Favor

In ihrem neuen Film Another Simple Favor geht es übrigens mindestens genauso heiß her: Auf der Trauminsel Capri plant Emily Nelson (gespielt von Blake Lively) eine Hochzeit mit einem steinreichen Italiener – doch was als Luxus-Event beginnt, endet in einem Spiel aus Mord, Intrigen und fiesen Geheimnissen. Another Simple Favor ist ab dem 1. Mai exklusiv auf Prime Video verfügbar.