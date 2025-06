Israel droht allen Feinden mit Vernichtung

Nach den Angriffen auf den Iran hat der israelische Verteidigungsminister Israel Katz allen Feinden Israels mit der Vernichtung gedroht.

Die gezielten Angriffe auf hochrangige Kommandanten der iranischen Revolutionsgarden und der iranischen Armee sowie iranische Atomwissenschaftler, die alle an der Umsetzung eines "Plans zur Zerstörung Israels" beteiligt gewesen seien, sendeten eine "starke und klare Botschaft" aus, erklärte Katz am Freitag.

Wer auf die "Zerstörung Israels" hinarbeite, werde "eliminiert", betonte er. Israel hatte in der Früh mehrere Ziele im Iran angegriffen, darunter in der Hauptstadt Teheran und in der Atomanlage Natanz. Iranischen Medienberichten zufolge wurden bei den Angriffen auch der iranische Armeechef Mohammed Bagheri und der Chef der Revolutionsgarden, Hossein Salami, getötet. Irans Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei drohte Israel mit folgenschweren Konsequenzen.

Iran: "Keine Grenzen" bei Reaktion

Die iranische Armee erklärte, bei ihrer Reaktion darauf werde es "keine Grenzen" geben. "Jetzt, da das Terrorregime (...) alle roten Linien überschritten hat, gibt es keine Grenzen bei der Reaktion auf dieses Verbrechen", hieß es am Freitag in einer Erklärung der Armee.

Die iranische Regierung betonte ihrerseits, die Angriffe machten deutlich, dass Teheran Fortschritte bei der Urananreicherung und beim Raketenbau machen müsse. "Man sollte mit solch einem räuberischen Regime nur in der Sprache der Macht sprechen", hieß es in einer Regierungserklärung. "Die Welt versteht jetzt besser, dass der Iran auf seinem Recht auf Anreicherung, Atomtechnologie und Raketenausrüstung besteht."

Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, an Atomwaffen zu bauen. Teheran bestreitet die Vorwürfe. Ende Mai war ein Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) öffentlich geworden, wonach der Iran seinen Bestand von auf 60 Prozent angereichertem Uran in den vergangenen drei Monaten stark erhöhte. Für den Bau von Atomwaffen wird ein Anreicherungsgrad von etwa 90 Prozent benötigt.

Neben seinem Atom- und Raketenprogramm führt der Iran die von ihm gegründete und gegen Israel und die USA gerichtete "Achse des Widerstands" an. Dazu gehören die Hisbollah im Libanon, die Hamas im Gazastreifen, die Houthis im Jemen und islamistische Milizen im Irak. Deren erklärtes Ziel ist die Vernichtung Israels.