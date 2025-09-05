Linz wird am Wochenende zur Stau-Zone

ÖFB-Spiel und Klangwolke stehen am Programm.

Am kommenden Wochenende müssen die Linzer mit starkem Verkehrsaufkommen rechnen. Nach dem Ende der Sommerferien in sechs weiteren Bundesländern trifft der Rückreiseverkehr auf zwei Großveranstaltungen: Das WM-Qualifikationsspiel Österreich gegen Zypern und die Linzer Klangwolke im Donaupark. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz, um Staus möglichst gering zu halten.

Besonders auf der Innkreis-Autobahn (A8) und der Pyhrn-Autobahn (A9) kann es zu Verzögerungen kommen. Beim Spiel auf der Linzer Gugl werden rund 19.000 Zuschauer erwartet, berichtet Polizeisprecher Michael Babel. Die Einsatzkräfte sorgen dafür, dass Fans und andere Verkehrsteilnehmer sicher an- und abreisen können.

Klangwolke lockt 100.000 Besucher

Zeitgleich lockt die Klangwolke etwa 100.000 Besucher in den Donaupark. Um den Verkehrsfluss nach der Veranstaltung zu steuern, werden kurzfristige Straßensperren auf der Donaulände zwischen Parkbad und Lentos eingerichtet.

Autofahrer sollten sich auf Verzögerungen einstellen und nach Möglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen. Polizei und Stadtverwaltung empfehlen zudem, Fahrzeiten flexibel zu planen und auf Informationen zu Straßensperren zu achten, um eine sichere und möglichst flüssige Rückreise zu gewährleisten.