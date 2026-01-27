Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Große Herausforderung.

Neuer Chef gesucht

111 Bewerbungen für Flughafen-Job

27.01.26, 14:25
Teilen

Neuer Leiter für den Linzer Flughafen wird gesucht.

Hörsching. Der ausgeschriebene Geschäftsführer-Posten am Flughafen Linz stößt auf überraschend großes Interesse. Insgesamt 111 Bewerberinnen und Bewerber haben sich für die Nachfolge von Noch-Flughafen-Chef Norbert Draskovits gemeldet. Der neue Flughafenchef steht vor großen Herausforderungen: finanzielle Engpässe, fehlende Flugverbindungen und niedrige Passagierzahlen. Land Oberösterreich und Stadt Linz suchen gemeinsam mit einer Personalberatung die bestgeeignete Person. Die Entscheidung soll bis Herbst fallen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden