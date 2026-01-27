111 Bewerbungen für Flughafen-Job

Neuer Leiter für den Linzer Flughafen wird gesucht.

Hörsching. Der ausgeschriebene Geschäftsführer-Posten am Flughafen Linz stößt auf überraschend großes Interesse. Insgesamt 111 Bewerberinnen und Bewerber haben sich für die Nachfolge von Noch-Flughafen-Chef Norbert Draskovits gemeldet. Der neue Flughafenchef steht vor großen Herausforderungen: finanzielle Engpässe, fehlende Flugverbindungen und niedrige Passagierzahlen. Land Oberösterreich und Stadt Linz suchen gemeinsam mit einer Personalberatung die bestgeeignete Person. Die Entscheidung soll bis Herbst fallen.