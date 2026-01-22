Alles zu oe24VIP
Holger Düker präsentierte seinen Wein in der "Lucas Pinheiro Braathen"-Edition.
© privat

Blitzlichtgewitter

Kitzbühel: Ski-Star Lucas Braathen feierte Kino-Premiere mit VIPs und Vino

22.01.26, 17:46
Der Skirennläufer erhielt bei der Premiere im Filmtheater sogar eine eigene Wein-Edition. 

Im Oktober 2024 feierte er ein viel beachtetes Erfolgs-Comeback. Heute gilt er bereits als einer der heißesten Goldanwärter für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina. Passend dazu feierte nun auch sein Kinofilm Premiere – und zwar heute, am 22. Jänner, im Filmtheater Kitzbühel.

„Lucas Pinheiro Braathen – ON MY TERMS“ lautet der Titel der Dokumentation, die tiefe Einblicke in den emotionalen Rücktritt des gebürtigen Norwegers im Alter von nur 25 Jahren gibt.


 

Steiniger Weg

Der Film zeigt, wie sehr ihn diese Entscheidung innerlich zerriss – vor allem, als seine Konkurrenten weiterhin um Siege und Weltcuppunkte kämpften. Erzählt wird aber auch der Weg zurück: vom erneuten Trainingsbeginn bis zur bewussten Entscheidung für ein Comeback unter brasilianischer Flagge, dem Heimatland seiner Mutter.

Holger Düker präsentierte seinen Wein in der

Holger Düker präsentierte seinen Wein in der "Lucas Pinheiro Braathen"-Edition.

© oe24

Als Co-Produzent fungiert der britische Ex-Skirennläufer Charlie Raposo, der zugleich der erste Van-Deer-Athlet ist und auch eng mit Marcel Hirscher zusammenarbeitet. Anlässlich der heutigen Premiere wurde zudem ein eigens kreierter Wein von Unternehmer Holger Düker präsentiert: der Enoteca & Friends Grauburgunder – Edition Lucas Pinheiro Braathen.

