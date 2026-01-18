Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
ÖSV-Asse enttäuschen auch im Wengen-Slalom
© gepa

Slalom in Wengen

ÖSV-Asse enttäuschen auch im Wengen-Slalom

18.01.26, 13:12 | Aktualisiert: 18.01.26, 14:33
Teilen

Unsere Technikspezialisten bleiben auch im 7. Slalom der Olympia-Saison ohne Podest. Den Klassiker in Wengen gewann Vorjahrssieger Atle Lie McGrath (NOR) vor dem Neo-Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen (+0,47) und Norwegen-Landsmann Henrik Kristoffersen (+0,81), der zum 100. Mal am Podest stand.

Bester Österreicher im letzten Rennen war Michael Matt als Ex-aequo-Siebenter mit Filip Zubcic (CRO/jew. +2,09). "Der Speed ist gut", bilanzierte Matt "halbwegs zufrieden", ärgerte sich aber über die zwei Hundertstel, die ihm auf den Schweizer Sensationsmann Matthias Iten (von Halbzeit-Platz 23 auf 6) gefehlt hatten.

Manuel Feller verpasste als 11. (+2,65) die Top 10 und verließ wutentbrannt den Zielraum. Vor Olympia bleiben dem Slalomweltcup-Gewinner 2024/25 noch die Klassiker in Kitzbühel (25.1.) und Schladming (28.1.).

Nach Kitzbühel-Slalom muss Olympia-Team stehen

Olympia-Hoffnungen machen sich auch noch Adrian Pertl (14. in Wengen) und Joshua Sturm (16./bestes Karriere-Ergebnis im Slalom).

Doppel-Olympiasieger Johannes Strolz, 26. nach dem 1. Lauf, wollte im 2. Durchgang zur Aufholjagd starten, leistete sich aber einen schweren Patzer und muss um die Olympia-Teilnahme zittern.

Die nächste Chance es besser zu machen, haben unsere Slalom-Asse nächsten Sonntag in Kitzbühel - danach muss unser Olympia-Aufgebot stehen!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden