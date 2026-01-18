ÖSV-Asse enttäuschen auch im Wengen-Slalom

Unsere Technikspezialisten bleiben auch im 7. Slalom der Olympia-Saison ohne Podest. Den Klassiker in Wengen gewann Vorjahrssieger Atle Lie McGrath (NOR) vor dem Neo-Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen (+0,47) und Norwegen-Landsmann Henrik Kristoffersen (+0,81), der zum 100. Mal am Podest stand.

Bester Österreicher im letzten Rennen war Michael Matt als Ex-aequo-Siebenter mit Filip Zubcic (CRO/jew. +2,09). "Der Speed ist gut", bilanzierte Matt "halbwegs zufrieden", ärgerte sich aber über die zwei Hundertstel, die ihm auf den Schweizer Sensationsmann Matthias Iten (von Halbzeit-Platz 23 auf 6) gefehlt hatten.

Manuel Feller verpasste als 11. (+2,65) die Top 10 und verließ wutentbrannt den Zielraum. Vor Olympia bleiben dem Slalomweltcup-Gewinner 2024/25 noch die Klassiker in Kitzbühel (25.1.) und Schladming (28.1.).

Nach Kitzbühel-Slalom muss Olympia-Team stehen

Olympia-Hoffnungen machen sich auch noch Adrian Pertl (14. in Wengen) und Joshua Sturm (16./bestes Karriere-Ergebnis im Slalom).

Doppel-Olympiasieger Johannes Strolz, 26. nach dem 1. Lauf, wollte im 2. Durchgang zur Aufholjagd starten, leistete sich aber einen schweren Patzer und muss um die Olympia-Teilnahme zittern.

Die nächste Chance es besser zu machen, haben unsere Slalom-Asse nächsten Sonntag in Kitzbühel - danach muss unser Olympia-Aufgebot stehen!