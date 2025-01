Norwegen-Dreifachsieg, Schwarz lässt Krisen-ÖSV hoffen

Slalom-Dreifachsieg für Norwegen! Atle Lie McGrath (1.), Timon Haugan (2.) und Henrik Kristoffersen (3.) crashen zum Abschluss der Lauberhornrennen die Schweizer Party in Wengen. Bester Österreicher: Marco Schwarz als Siebenter (+0,53), Vorjahrssieger Manuel Feller wurde Achter (+0,60).

„Langsam kommt das Gefühl für den Slalom zurück“, war Comeback-Star Schwarz (nach Knie- und Rücken-OP) vor allem über seinen zweiten Lauf inklusive Aufholjagd von Halbzeit-Platz 15 „happy“: „Ohne den Innenskifehler im zweiten Lauf wär noch mehr drin gewesen.“ Doch die Fortschritte im Training stimmen unseren Comeback-Star für die Heim-Klassiker in Kitzbühel (Sonntag) und Schladming (Mittwoch) zuversichtlich.

Feller verspricht "volle Attacke" für Kitzbühel und Schladming

„Es war nicht das, was ich gerne gezeigt hätte“, resümierte der ebenfalls gesundheitlich angeschlagene Feller. „Immerhin nehm ich ein paar Punkte und ein bissl Zuversicht für die Heimrennen mit.“ Für Kitzbühel und Schladming verspricht der Slalomweltcup-Titelverteidiger "volle Attacke".

Zwei Wochen vor der Heim-WM in Saalbach hoffen die ÖSV-Herren nach 20 Rennen ohne Sieg noch immer auf den Befreiungsschlag.

+++ Das Rennen im Sport24-LIVETICKER zum Nachlesen +++

McGrath jubelte über seinen dritten Weltcup-Sieg. Nach vergebenen Halbzeit-Führungen im Vorjahr in Wengen und zuletzt in Madonna hatte der Norweger am Sonntag in der Entscheidung die Nerven behalten.