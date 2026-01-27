Salzburger Adventsingen sucht neue Hirtenkinder

Das Salzburger Adventsingen lädt musikalische Kinder zum Casting für die Hirtenkinder ein.

Salzburg. Das Salzburger Adventsingen öffnet erneut seine Türen für musikalischen Nachwuchs. Für die Saison 2026 werden wieder neue Hirtenkinder gesucht, die künftig im Großen Festspielhaus auf der Bühne stehen sollen. Das Casting findet am Freitag, 13. März 2026, ab 16 Uhr in Salzburg-Liefering statt, Anmeldeschluss ist der 2. März.

Bewerben können sich Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren mit musikalischem Talent, sauberer Singstimme und idealerweise Instrumentalkenntnissen. Neben Teamfähigkeit und schauspielerischem Gespür wird auch auf gute schulische Leistungen Wert gelegt. Die Hirtenkinder gelten seit Jahren als Publikumslieblinge und erhalten eine besondere musikalische Ausbildung.