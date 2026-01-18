Alles zu oe24VIP
© getty

Gemeiner Tom Ford

Mode-Skandal: Ashton Kutcher gefeuert, weil er "zu dick“ für Gucci war

18.01.26, 14:48
Teilen

Bevor Ashton Kutcher Hollywood eroberte, war er erfolgreiches Model – doch ein großer Gucci-Deal scheiterte, weil er laut dem damaligen Kreativchef Tom Ford "zu dick" gewesen sei. Heute blickt der Schauspieler humorvoll auf die Episode zurück. 

Um sein Biochemie-Studium an der University of Iowa zu finanzieren, arbeitete Kutcher in den späten 90ern als Reinigungskraft. Mit 19 Jahren wurde er von einem Model-Scout entdeckt, gewann den Titel "Fresh Faces of Iowa", verließ die Uni, zog nach New York und modelte unter anderem für Calvin Klein. Für einen Kampagnenvertrag flog Kutcher nach Italien, wo er in eine pinke Speedo-Badehose gesteckt wurde. Tom Ford erklärte damals: "Er ist zu dick." Daraufhin wurde Kutcher gefeuert. Heute lachen beide darüber, wobei Kutcher ergänzt: "Alter, Ich wog 81 Kilo! Was redest du da?"

Ashton Kutcher, Tom Ford und Demi Moore

Ashton Kutcher, Tom Ford und Demi Moore

© Getty

Reflexion über Unsicherheiten

Kutcher versteht die Entscheidung: "Er hatte eine ganz bestimmte Vorstellung davon, was er sehen wollte, was in seinen Augen das Richtige war. Das hieß nicht, dass ich weniger wert war, sondern nur, dass ich in diesem Moment nicht das Richtige für ihn war." Rückblickend erkennt er, dass jeder Unsicherheiten habe, selbst "einige der schönsten Menschen der Welt".

Alessandra Ambrosio (l) und Ashton Kutcher (r) bei der Colcci-Show 

Alessandra Ambrosio (l) und Ashton Kutcher (r) bei der Colcci-Show 

© Getty

Auswirkungen auf Schauspielkarriere

Im Oktober erklärte Kutcher bei der New York Comic Con, dass sein gutes Aussehen sowohl Chancen als auch Hindernisse brachte: "Es gibt Rollen, die ich aufgrund meines Aussehens bekommen habe, und Rollen, die ich nicht bekommen habe. Manchmal ist das frustrierend." Eine Reaktion von Gucci zum Vorfall gibt es bislang keine.

