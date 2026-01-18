Kidman-Ex Keith Urban: Frisch verliebt in DIESEN 32 Jahre jüngeren Country-Star

Nur vier Monate nach der Scheidung von Nicole Kidman soll Keith Urban frisch verliebt sein. Seine Neue ist die 26-jährige Country-Sängerin Karley Scott Collins, mit der er bereits auf Tournee war.

Nach der Scheidung von Nicole Kidman (58) scheint Keith Urban wieder frisch verliebt zu sein. Seine Neue ist Country-Sängerin Karley Scott Collins (26), 32 Jahre jünger als der 58-Jährige. Laut der "Daily Mail" sollen Bekannte des Sängers überzeugt sein, dass es "ernst" ist. Ein Insider berichtet: "Seine Freunde glauben sogar, dass sie schon zusammenleben."

Wer ist Karley Collins?

Karley Collins ist ein aufstrebender Country-Star. Ihr Debütalbum erschien im September 2025. Im Vorjahr tourte sie mehrere Monate mit Keith Urban und trat als Opening Act auf. Keith Urban soll von ihrem Talent begeistert gewesen sein, Karley schätzte vor allem seine freundliche Art.

Im Oktober widmete Karley Collins Keith einen Post auf Social Media. Auf einem Foto stehen beide auf der Bühne, Karley lehnt sich zu ihm und umarmt ihn herzlich. Sie schrieb: "Ich bin so dankbar für die Zeit, die wir unterwegs waren, und für alles, was die Jungs und ich von Dir und Deinem Team lernen durften. Wir werden nie vergessen, wie freundlich Du zu uns auf unserer ersten großen Tournee warst.️ Ich bin so glücklich, Dich meinen Freund nennen zu dürfen!"

Vergangene Ehe & Scheidung

Auch neben Ex-Ehemann Keith Urban ragt sie heraus – im wahrsten Sinne des Wortes! Doch heute steht Kidman stolz zu ihrer Größe. © Getty Images

Keith Urban war 20 Jahre mit Nicole Kidman verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter, Sunday (17) und Faith (15). Im September 2025 reichte Kidman die Scheidung wegen "unüberbrückbarer Differenzen" ein. Die Trennung verlief einvernehmlich: Alle Fragen zu Vermögen und Sorgerecht wurden bereits beim Scheidungsantrag geregelt und unterschrieben.