Ballermann-Aus für beliebten Tourismus-Spot

Fast zwei Jahrzehnte lang versorgte der deutsche Supermarkt „SAM“ Urlauber und Auswanderer an der Playa de Palma mit vertrauten Produkten aus der Heimat. Doch nun ist Schluss: Betreiberin Silla Voigt kündigte an, ihr Geschäft noch in diesem Jahr zu schließen.

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, will Silla Voigt ihren Supermarkt „SAM“ nach 19 Jahren am Ballermann schließen – spätestens bis Ende des Jahres, möglicherweise bereits vor dem Sommer. „Ich möchte endlich wieder in Ruhe leben“, erklärte die Betreiberin gegenüber der Zeitung. Immer wieder sei sie von Kunden beschimpft und beleidigt worden.

Kunde hat Betreiberin beschimpft

Zuletzt sorgte ein Vorfall vom 8. Januar für Aufsehen: Ein Kunde hatte eine Packung Schnittwurst gekauft, die sich beim Öffnen als verschimmelt herausstellte. Laut Medienberichten trug die Ware ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis 27. Dezember 2025. Der Kunde fühlte sich bei der Reklamation nach eigenen Angaben nicht ernst genommen. Voigt widerspricht: Sie habe sich entschuldigt und eine Entschädigung angeboten. „Doch er hat mich zehn Minuten beschimpft und aufs Übelste beleidigt“, sagte sie der Mallorca Zeitung.

Verdorbene Ware kein Einzelfall

Der Vorwurf verdorbener Ware ist laut der Zeitung kein Einzelfall. Mehrere Kunden hätten angegeben, im Supermarkt Produkte über dem Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft zu haben. Zudem zitiert die Mallorca Zeitung einen ehemaligen Mitarbeiter, der behauptet, Haltbarkeitsdaten seien regelmäßig manipuliert worden. Auch in Online-Bewertungen klagen Kunden wiederholt über abgelaufene Lebensmittel.

© Google Maps

Voigt weist schwerwiegende Vorwürfe indirekt zurück und verweist auf den Charakter des Mindesthaltbarkeitsdatums: „Der Name weist ja schon darauf hin: Es ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt ja nicht, dass das Produkt ab dem Tag dann nicht mehr genießbar ist.“

Schließung des Ballermann-Spots

Ob der jüngste Schimmel-Vorfall letztlich ausschlaggebend für die Schließung war, bleibt offen. Fest steht jedoch: Der traditionsreiche deutsche Supermarkt an der Playa de Palma steht vor dem Aus – ein weiterer Abschied von einem Stück Ballermann-Alltag.