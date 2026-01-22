Alles zu oe24VIP
Boeing 747-E-4B
© Getty Images

"Doomsday"-Jet

Trumps Notfall-Flieger flog über Tirol

22.01.26, 21:33 | Aktualisiert: 22.01.26, 23:06
Ein speziell für Krisenfälle ausgestattetes Begleitflugzeug von US-Präsident Donald Trump landete auf der US-amerikanischen Nato-Air Base Aviano in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um die Boeing 747-E-4B, bekannt unter dem Beinamen "Doomsday", die als fliegender Kommandoposten dient.

Das Flugzeug wurde während des Kalten Krieges entwickelt, ist gegen elektromagnetische Impulse abgeschirmt und soll selbst nukleare Explosionen überstehen. Im Falle eines landesweiten Notfalls, wie etwa im Falle einer Zerstörung des Kommunikationsnetzes, kann die Maschine autonom weiterfliegen.

 

Flugroute führte über Österreich

Laut "Kleine Zeitung" führte die Flugroute der "Doomsday" über Tirol. Innerhalb von etwa einer Stunde hätte das Flugzeug den Präsidenten aufnehmen können. Dieser befand sich beim Weltwirtschaftsforum in Davos und flog am Donnerstagabend von Zürich aus mit der Air Force One in die USA zurück.

