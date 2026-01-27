Prass traf bei Hoffenheims 2:0 in Bremen

Trainer Christian Ilzer und die TSG Hoffenheim haben ihren Höhenflug in der deutschen Fußball-Bundesliga am Dienstag auch dank eines Tores von Österreichs Teamspieler Alexander Prass fortgesetzt.

Mit einem 2:0-Erfolg bei Werder Bremen, dem vierten Sieg en suite, verteidigte man trotz fast 40-minütiger Unterzahl Rang drei erfolgreich. Das viertplatzierte RB Leipzig verlor mit einem 1:1 bei Abstiegskandidat St. Pauli etwas an Boden und liegt nun zwei Punkte hinter Hoffenheim.

Im Nachtragsspiel der 16. Runde brachte Prass mit seinem ersten Tor für die Kraichgauer überhaupt (44.) seinen Club auf die Siegerstraße. Kurz nach Rot für Wouter Burger (52.) sorgte Grischa Prömel (54.) für den Endstand. Der vermeintliche Anschlusstreffer durch Prass' ÖFB-Teamkollege Romano Schmid (63.) wurde vom VAR wegen einer Abseitsstellung annulliert. Die Bremer, bei denen Marco Friedl gesperrt fehlte und nach einer Stunde Marco Grüll eingewechselt wurde, liegen damit weiter nur drei Punkte vor der Abstiegszone.

Leipzig startete auf St. Pauli mit einem Stangenschuss von Alexander Schlager (8.) zwar vielversprechend und ging durch Yan Diomande (66.) auch in Führung. Dann konnte die Truppe von Ole Werner aber nicht mehr nachlegen. In der Nachspielzeit gelang den Hausherren durch einen Foulelfmeter von Martijn Kaars der durchaus verdiente Ausgleich. Auf den Relegationsplatz fehlt derzeit ein Punkt, auf die 15.-platzierten Bremer sind es derer vier. Bei Leipzig spielten Schlager und Nicolas Seiwald durch, Christoph Baumgartner wirkte bis zur 85. Minute mit.