Nächste Wanner-Wende im Nationalteam-Poker

Mega-Talent Paul Wanner hat in der Nationenfrage wohl doch noch keine Entscheidung getroffen, entgegen Berichten der "tz" von Montag.

Vor dem Champions-League-Heimspiel der PSV Eindhoven gegen Bayern München dementierte der in den Diensten der Niederländer stehende 20-Jährige Berichte, wonach er sich für Einsätze im ÖFB-Team entschieden habe. "Das ist nicht wahr. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen", meinte der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz.

"Die Zeit wird es zeigen"

"Die Zeit wird es zeigen, bis dahin werde ich weiterhin mein Bestes geben. Ich konzentriere mich nur auf PSV", sagte Wanner. Der in Dornbirn geborene und bei Bayern München ausgebildete Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen spielte im Nachwuchs für die deutschen Auswahlen. Allerdings bemüht sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seit längerem intensiv um den offensiven Mittelfeldspieler. Im November 2022 hatte Wanner mit damals 16 Jahren als Trainingsgast einen Lehrgang des ÖFB-A-Teams mitgemacht.

Die Bayern gaben Wanner im Sommer an Eindhoven ab, die Ablösesumme soll 15 Millionen Euro betragen haben. Deutschlands Rekordmeister soll auch eine Rückkaufoption haben. Für PSV, das in den Niederlanden auf Meisterkurs liegt, hat Wanner zehn Einsätze in der Ehrendivision (2 Tore) und fünf in der Champions League absolviert. Seit Dezember kommt Wanner zumeist von Beginn an zum Einsatz.