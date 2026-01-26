Alles zu oe24VIP
Wanner
© Getty

Deutsche berichten

Wanner-Hammer: Youngster will mit Österreich zur WM

26.01.26, 14:19
Lange wurde medial spekuliert, sowohl DFB-Teamchef Julian Nagelsmann als auch Österreichs Teamchef Ralf Rangnick bemühten sich regelmäßig um ihn. Nun dürfte im Tauziehen um Paul Wanner eine Entscheidung gefallen sein. 

Jetzt könnte der Nationalteam-Krimi entschieden sein! Monate lang buhlten Deutschland und Österreich um Paul Wanner, nun berichtet die „tz“: Das 20-jährige Top-Talent soll sich für das ÖFB-Team entschieden haben. Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus – doch die Tendenz scheint klar.

»Ich träume davon, bei einer WM zu spielen«

Der gebürtige Dornbirner spielte im Nachwuchs ausschließlich für DFB-Auswahlen, ließ sich 2022 aber auch als Trainingsgast beim ÖFB blicken. Zuletzt kündigte Wanner selbst eine baldige Entscheidung an. „Ich träume davon, bei einer WM zu spielen – aber bis dahin will und muss ich Woche für Woche Leistung bringen“, so der Offensivmann.

Ein Blick auf die Konkurrenzlage macht die Wahl nachvollziehbar: Im deutschen Mittelfeld tummeln sich mit Florian Wirtz und Co. zahlreiche Weltklasse-Kicker – die Aussicht auf einen WM-Startplatz wäre dort deutlich härter umkämpft. In Österreich winkt hingegen eine realistische Perspektive. Zudem gilt Teamchef Ralf Rangnick als großer Fan junger Spieler, die auf Klubebene regelmäßig Einsatzminuten sammeln.

Kracher gegen Ex-Klub

Genau das tut Wanner aktuell bei PSV Eindhoven. Nach seinem 15-Millionen-Euro-Wechsel von Bayern München hatte er zunächst mit Startschwierigkeiten und einer Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zu kämpfen, kommt aber immer besser in Fahrt. Noch fehlt das offizielle Ja. Doch sollte sich der Bericht bewahrheiten, hätte sich Rangnick eines der spannendsten Offensiv-Talente für Rot-Weiß-Rot gesichert. Zuvor wartet allerdings ein besonderes Duell: Am Mittwoch (21 Uhr, live auf Sky) trifft Wanner in der XXL-Königsklassen-Runde ausgerechnet auf seinen Ex-Klub Bayern München.

