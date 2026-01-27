Nach Dzeko: Miron Muslic holt Ex-Rapidler

Mit Edin Dzeko gelang Miron Muslic und Schalke 04 ein echter Transfer-Hammer. Nun folgt gleich der nächste Streich, denn für das Mittelfeld kommt ein ehemaliger österreichischer Nationalspieler von Dinamo Zagreb.

Für den SK Rapid war der heute 28-Jährige 131 Mal im Einsatz und schaffte von dort erstmals den Sprung nach Deutschland. Nun kehrt der neunfache ÖFB-Kicker in die 2. Bundesliga zurück. Die Rede ist natürlich von Dejan Ljubicic.

Seine Zeit in Zagreb ist nach einer halben Saison bereits wieder vorbei. In den 22 absolvierten Spielen lieferte er immerhin zwei Tore und drei Vorlagen, er kam bei Dinamo vornehmlich im offensiven Mittelfeld zum Einsatz.

Zagreb macht eine Million Euro Gewinn

Nun streift Ljubicic Königsblau über, S04 zahlte für seine Dienste laut "Transfermarkt" rund 750.000 Euro. Mit Boni kann die Anlöse aber auf eine Million Euro steigen, der Vertrag ist datiert bis Juni 2028. Damit machen die Kroaten, die ihn ablösefrei vom FC Köln holten, einen satten Gewinn.

"Für mich ist Schalke 04 in der aktuellen Situation eine super Herausforderung", sagte der ehemalige Rapid-Profi.

Schalke, die mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga sitzen, unterstreichen damit ihre Aufstiegsambitionen. Ob Ljubicic, wie Dzeko, gleich im ersten Spiel treffen wird, zeigt sich wohl am Samstag im Ruhrpott-Duell mit dem VfL Bochum.