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Glasner
© getty

Fans sauer

Entlassung? Wirbel um Oliver Glasner (51)

18.03.26, 14:56
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Alarm um unseren Erfolgstrainer. 

Nach dem mageren 0:0-Heim-Frust gegen Leeds United brennt bei Crystal Palace der Baum lichterloh. Die Fans sind stinksauer auf unseren Austro-Trainer Oliver Glasner (51). Doch trotz der Gift-Pfeile von den Rängen gibt es jetzt die überraschende Nachricht: Eine Entlassung ist aktuell kein Thema.

In Conference League muss der Aufstieg her

Die Zahlen lesen sich wie ein sportlicher Offenbarungseid: Nur drei Heimsiege in der gesamten Premier-League-Saison, mickrige 14 Tore in 15 Spielen. Auch in der Conference League herrscht Flaute – zuletzt gab es ein trostloses 0:0 gegen AEK Larnaca. Am Donnerstag um 18.45 Uhr steigt in Lindon das Rückspiel. Mick Brown, Ex-Chefscout von ManUnited, packt bei Football Insider aus: „Die Spannungen sind deutlich spürbar. Ich bin nicht überzeugt, dass Glasner glücklich ist – und die Fans haben die Nase voll!“

Interims-Hammer bei den Eagles?

Klar ist: Die Ära Glasner in Südlondon geht im Sommer definitiv zu Ende! Der Oberösterreicher hatte bereits im Jänner verkündet, dass er seinen Posten räumt. Während Glasner den Fokus voll auf den Erfolg in der Conference League legt, glühen im Hintergrund bereits die Drähte: Getafe-Coach Jose Bordalas und Inigo Perez (Rayo Vallecano) stehen ganz oben auf der Liste! Interims-Hammer? Intern wurde bereits über Ex-England-Teamchef Gareth Southgate spekuliert, sollte es doch zum vorzeitigen Rauswurf kommen.

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