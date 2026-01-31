Iran warnt: 'Iranische Nuklear-Technologie kann nicht zerstört werden'

Irans Generalstabschef Amir Hatami hat die USA und Israel scharf vor einem militärischen Angriff auf die Islamische Republik gewarnt. Die iranischen Streitkräfte seien in erhöhter Alarmbereitschaft.

Hatami erklärte am Samstag, die Warnung erfolge als Reaktion auf die massive US-Militärpräsenz im Persischen Golf, wo Washington zuletzt schwere Einheiten stationiert habe.

"Technologie kann nicht eliminiert werden"

Ein Angriff würde entschlossen beantwortet werden. Zugleich betonte der Armeechef, Irans Nukleartechnologie könne nicht „eliminiert“ werden.

Möglicher US-Angriff erwartet

Hintergrund sind Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach er davon ausgehe, dass Iran ein Abkommen anstrebe, um einen Angriff amerikanischer Streitkräfte zu vermeiden. Die Lage zwischen Washington und Teheran gilt seit der Entsendung einer US-„Armada“ in die Golfregion als stark angespannt.