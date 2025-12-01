Top 10 Kulturstädte: Das sind die spannendsten Kultur-Hotspots für 2026

Perfekt für Kultur-Fans: Ein neues Ranking zeigt, welche Städte nächstes Jahr die spannendsten Museen, Sammlungen und Galerie-Hotspots bieten.

Jetzt, wo wir uns im Dezember schon wieder fragen, wo das ganze Jahr eigentlich geblieben ist, klopft leise die Urlaubsplanung für 2026 an. Und wenn Sie Kunst, Museen und alles zwischen „Aha!“ und „Wow!“ lieben, sollten Sie jetzt gut aufpassen: Das Reiseportal Tourlane hat die spannendsten Kulturmetropolen fürs kommende Jahr gekürt.

Die Plattform hat dafür 50 Städte unter die Lupe genommen, von Museumsdichte über Qualität der Sammlungen bis hin zu Gratis-Eintrittsfenstern. Ein Punktesystem (maximal 100) zeigt, wo Kulturfans im kommenden Jahr besonders ins Schwärmen geraten.

1. Mexiko-Stadt, Mexiko - 100/100 Punkten

44 Kunstmuseen - 110 Galerien - 19 Geschichtsmuseen - 14 Naturwissenschaftsmuseen

Besucherfavorit: Museo Nacional de Antropología (1,5 Mio. Besucher)

© Getty Images

Mexiko-Stadt führt 2026 die Liste an und zwar nicht knapp, sondern mit der vollen Punktzahl. Für Kunst- und Kulturhungrige heißt das: Hier warten große Namen, große Sammlungen und eine große Portion kreatives Chaos im besten Sinne. Von Diego Riveras monumentalen Wandgemälden im Palacio de Bellas Artes über Frida Kahlos Casa Azul bis hin zum futuristischen Museo Soumaya, das Meisterwerke von Rodin bis Dalí zeigt: Mexiko-Stadt könnte glatt ein eigenes Kunstuniversum sein.

Das Museo Nacional de Antropología wiederum erzählt die Geschichte der Maya, der Azteken und vieler weiterer präkolumbianischer Kulturen. Wer hier nur „kurz reinschaut“, ist mindestens drei Stunden später noch immer drin.

2. London, Großbritannien - 91,9/100 Punkten

72 Kunstmuseen - 591 Galerien - 73 Geschichtsmuseen - 22 Naturwissenschaftsmuseen

Besucherfavorit: British Museum (4,1 Mio. Besucher)

© Getty Images

London ist der Ort, an dem Kunstgeschichte atmet, und manchmal auch mit sehr langen Schlangen vor den Eingängen. In der National Gallery hängen Werke, die Sie garantiert schon einmal irgendwo gesehen haben: van Goghs Sonnenblumen oder Monets Seerosenteich. Im British Museum wartet Hokusais ikonische Große Welle und in der Tate Modern strahlt Warhols Marilyn Diptych neben Werken von Lichtenstein oder Matisse.

Der beste Bonus? Viele der großen staatlichen Museen kosten: nichts. Ein Geschenk für Kulturfans, und für das Urlaubsbudget.

3. Basel, Schweiz - 71,6/100 Punkten

6 Kunstmuseen - 11 Galerien - 6 Geschichtsmuseen - 2 Naturwissenschaftsmuseen

Besucherfavorit: Fondation Beyeler (300.000 Besucher)

© Getty Images

Klein, aber oh ho: Basel beweist, dass eine Stadt kein Millionenmetropole sein muss, um ein Kultur-Hotspot zu sein. Hier liegen die Museen praktisch Tür an Tür. Das Kunstmuseum Basel beherbergt die älteste öffentliche Kunstsammlung weltweit, die Fondation Beyeler zeigt Meister von Monet bis Rothko, und das Museum Tinguely bringt kinetische Kunst buchstäblich in Bewegung.

Plus: 2026 stehen Highlights an wie die Museumsnacht Basel (26. Januar) und natürlich die Art Basel im Juni.

Plätze 4 bis 10: Hier lohnt sich der Kultur-Trip ebenfalls

4. Dublin - 67,4/100: Besucherfavorit: National Gallery of Ireland

5. Edinburgh - 65,7/100: Besucherfavorit: Schottisches Nationalmuseum

6. Kapstadt - 64,9/100: Besucherfavorit: Robben Island Museum

7. Berlin - 64,4/100: Besucherfavorit: Humboldt Forum

8. Seoul - 64,1/100: Besucherfavorit: Nationalmuseum von Korea

9. Warschau - 61,5/100: Besucherfavorit: Königsschloss Warschau

10. Paris - 61,5/100: Besucherfavorit: Louvre (natürlich!)

Ob Sie nun Frida Kahlo hinterherreisen, Basels Kunstmeilen ablaufen oder in London einfach alles mitnehmen, was keinen Eintritt kostet: Die Welt ist nächstes Jahr besonders reich an Kulturmomenten.