Travel Tuesday am 2. Dezember 2025: Reise-Deals für den günstigsten Urlaub aller Zeiten
© Getty Images

Reise-Angebote

Travel Tuesday am 2. Dezember 2025: Reise-Deals für den günstigsten Urlaub aller Zeiten

01.12.25, 11:29
Am Dienstag, den 2. Dezember ist es wieder so weit: Der Black Friday für Reisen bietet unschlagbare Angebote. Wir verraten Ihnen, wo Sie die besten Travel-Tuesday-Deals finden  

Wer denkt, dass die jährliche Rabattschlacht des Black Friday mit dem Cyber Monday endgültig vorbei ist, liegt daneben. Denn der Travel Tuesday schließt nahtlos an und lockt am ersten Dienstag nach Thanksgiving (dieses Jahr fällt er auf den 2. Dezember 2025) mit den besten Reise-Rabatten des Jahres.

Travel Tuesday am 2. Dezember 2025: Reise-Deals für den günstigsten Urlaub aller Zeiten
© Getty Images

Travel Tuesday 2025

Der Reise-Aktionstag ist in Europa zwar noch relativ neu, doch viele Anbieter locken mit unschlagbaren Deals. Eine Reihe von Fluggesellschaften, Hotels und anderen Unternehmen der Tourismusbranche bieten am Travel Tuesday Sonderrabatte an. 

Viele Reisende nutzen diesen Tag, um ihre Reisedaten zu planen und nach den besten Angeboten für ihren nächsten Urlaub zu suchen. Achten Sie dabei stets auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Reisebudget herausholen. 

Travel Tuesday am 2. Dezember 2025: Reise-Deals für den günstigsten Urlaub aller Zeiten
© Getty Images

Die besten Travel-Tuesday-Rabatte im Überblick

  • Airbnb: Rabatte auf ausgewählte Unterkünfte
  • Billa Reisen: bis zu -50 % auf Traumreisen
  • Booking.com: bis zu 35 % Rabatt
  • British Airways: bis zu 200 € Rabatt
  • Condor: Rabatte bei Neubuchungen
  • Easyjet: bis zu 20% auf Flüge
  • Expedia: mindestens 30 % Rabatt
  • Europcar: bis zu 20 % Rabatt
  • Hilton Hotels: bis zu 20 % Rabatt
  • Iberia Fluggesellschaft: zahlreiche Black Friday Flugangebote
  • Lastminute.de: bis zu 40 % Rabatt
  • TUI: Urlaubsschnäppchen für Pauschalreisen, Flüge, Hotelübernachtungen oder andere touristische Angebote wie Mietwagen, Ausflüge und Tickets.
  • NH Hotels: bis zu 40 % Rabatt
  • Opodo: unglaubliche Reiseangebote
  • Ryanair: Flüge ab 14,99 Euro
  • Skyscanner: günstige Black-Friday Flüge
  • Tripz: bis zu 70 % Rabatt
  • Weloveholidays: gigantische Black-Friday-Deals
  • Wizzair: -25% Rabatt auf Sitzplätze, Gepäck und WIZZ Priority

Wer diese Angebote nutzt, kann bei seiner nächsten Traumreise bares Geld sparen!

