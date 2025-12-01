Travel Tuesday am 2. Dezember 2025: Reise-Deals für den günstigsten Urlaub aller Zeiten

Am Dienstag, den 2. Dezember ist es wieder so weit: Der Black Friday für Reisen bietet unschlagbare Angebote. Wir verraten Ihnen, wo Sie die besten Travel-Tuesday-Deals finden

Wer denkt, dass die jährliche Rabattschlacht des Black Friday mit dem Cyber Monday endgültig vorbei ist, liegt daneben. Denn der Travel Tuesday schließt nahtlos an und lockt am ersten Dienstag nach Thanksgiving (dieses Jahr fällt er auf den 2. Dezember 2025) mit den besten Reise-Rabatten des Jahres.

© Getty Images

Travel Tuesday 2025

Der Reise-Aktionstag ist in Europa zwar noch relativ neu, doch viele Anbieter locken mit unschlagbaren Deals. Eine Reihe von Fluggesellschaften, Hotels und anderen Unternehmen der Tourismusbranche bieten am Travel Tuesday Sonderrabatte an.

Viele Reisende nutzen diesen Tag, um ihre Reisedaten zu planen und nach den besten Angeboten für ihren nächsten Urlaub zu suchen. Achten Sie dabei stets auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Reisebudget herausholen.

© Getty Images

Die besten Travel-Tuesday-Rabatte im Überblick

Airbnb: Rabatte auf ausgewählte Unterkünfte

Billa Reisen: bis zu -50 % auf Traumreisen

Booking.com: bis zu 35 % Rabatt

British Airways: bis zu 200 € Rabatt

Condor: Rabatte bei Neubuchungen

Easyjet: bis zu 20% auf Flüge

Expedia: mindestens 30 % Rabatt

Europcar: bis zu 20 % Rabatt

Hilton Hotels: bis zu 20 % Rabatt

Iberia Fluggesellschaft: zahlreiche Black Friday Flugangebote

Lastminute.de: bis zu 40 % Rabatt

TUI: Urlaubsschnäppchen für Pauschalreisen, Flüge, Hotelübernachtungen oder andere touristische Angebote wie Mietwagen, Ausflüge und Tickets.

NH Hotels: bis zu 40 % Rabatt

Opodo: unglaubliche Reiseangebote

Ryanair: Flüge ab 14,99 Euro

Skyscanner: günstige Black-Friday Flüge

Tripz: bis zu 70 % Rabatt

Weloveholidays: gigantische Black-Friday-Deals

Wizzair: -25% Rabatt auf Sitzplätze, Gepäck und WIZZ Priority

Wer diese Angebote nutzt, kann bei seiner nächsten Traumreise bares Geld sparen!