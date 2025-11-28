Cyber Monday 2025: Diese Mega-Deals sollten Sie nicht verpassen

Der Cyber Monday 2025 steht in den Startlöchern – und bei Amazon, MediaMarkt & Co. purzeln die Preise. Von der Nintendo Switch über OLED-TVs und Tablets bis hin zu Heißluftfritteusen, Kaffeevollautomaten und Saugrobotern:

Viele Bestseller sind für kurze Zeit deutlich günstiger. Hier sehen Sie, welche Cyber-Monday-Angebote sich besonders lohnen.

Cyber Monday 2025: Was steckt dahinter?

Der Cyber Monday am 1. Dezember 2025 ist der digitale Nachbrenner zum Black Friday. Was früher vor allem in den USA als Online-Gegenstück zum Shopping-Wochenende im stationären Handel begann, hat sich längst zum festen Termin auch in Europa entwickelt. Große Händler verlängern ihre Rabattaktionen häufig über das gesamte Wochenende – der Montag bleibt aber der Tag, an dem viele Online-Deals noch einmal nachgeschärft werden.

Elektronik, Haushaltsgeräte, Gaming und Technik-Gadgets stehen dabei traditionell besonders im Fokus. Statt sich mühsam durch endlose Angebotslisten zu klicken, hilft ein kompakter Überblick: Wo steckt echtes Sparpotenzial, wo ist der Rabatt eher Etikett als Erleichterung für das Konto?

Aber Achtung: Alle Angebote gelten nur zeitlich begrenzt und können sich im Preis ändern – bei auffällig hohen Rabatten lohnt schnelles Zuschlagen, solange der Vorrat reicht.

Cyber-Monday-Deals 2025: Diese Angebote stechen hervor

Nintendo Switch OLED + GTA Trilogy

Dieses Bundle bringt eine mobile Konsole plus gleich zwei große Spielepakete ins Wohnzimmer. Die Nintendo Switch im OLED-Modell* liefert ein deutlich kontrastreicheres 7-Zoll-Display, lässt sich am Fernseher nutzen oder unterwegs als Handheld – perfekt für alle, die flexibel zocken wollen. Dazu gibt es die GTA Trilogy Definitive Edition und Red Dead Redemption als Download-Codes. Der Cyber-Monday-Preis fällt deutlich unter den regulären Gesamtpreis – für ein aktuelles OLED-Modell mit großen Blockbustern ist das ein sehr stimmiger Deal.

Wichtige Details:

Nintendo Switch (OLED-Modell) mit 7-Zoll-OLED-Display und verstellbarem Aufsteller

Drei GTA-Klassiker in der „Definitive Edition“ plus Red Dead Redemption als Download-Codes

Cyber-Monday-Preis: 322 statt 355 €

NINTENDO Switch Weiß (OLED Modell) + GTA Trilogy Definitive Edition + Red Dead Redemption – für 322 statt 355 Euro bei MediaMarkt* © Nintendo / Werbung

Philips 55OLED810 Ambilight-TV (55 Zoll)

Der Philips 55OLED810* kombiniert einen 55-Zoll-OLED-Bildschirm mit Ambilight – also LED-Beleuchtung auf der Rückseite, die das Bild farblich erweitert und an die Wand wirft. Das sorgt gerade in dunklen Räumen für ein intensiveres Filmerlebnis und lässt den TV optisch größer wirken. Der Rabatt am Cyber Monday fällt extrem kräftig aus, hier wird ein aktueller OLED-TV von Philips auf einen Preis gedrückt, bei dem sich ein Blick lohnt, wenn ein Wohnzimmer-Upgrade ansteht.

Wichtige Details:

55-Zoll-OLED-TV mit 4K-Auflösung und Ambilight-Beleuchtung

Ambilight-LEDs auf der Rückseite reagieren dynamisch auf Bildinhalte

Cyber-Monday-Preis: 999 statt 1.999 €

Philips 55OLED810 Ambilight OLED TV – für 999 statt 1.999 Euro bei Media Markt* © Philips / Werbung

Apple iPad Air 11"

Das aktuelle iPad Air* mit M3-Chip zielt auf alle, die mehr als nur surfen und streamen möchten. Der M3 ist auch für anspruchsvollere Aufgaben gedacht – etwa Bildbearbeitung, kreatives Arbeiten, Multitasking und grafikintensive Games. In Kombination mit Apple Pencil Pro oder Magic Keyboard (separat erhältlich) wird das Gerät fast zum kleinen Notebook-Ersatz. Der Cyber-Monday-Rabatt von 20 Prozent drückt das M3-iPad Air in eine Preisregion, die für ein aktuelles Apple-Tablet im oberen Segment interessant ist.

Wichtige Details:

11" Liquid Retina Display mit großem Farbraum und geringer Spiegelung

M3-Chip, 128 GB Speicher, WLAN 6E, Touch ID, 12-MP-Kameras

Cyber-Monday-Preis: 523,36 statt 654,46 €

Apple iPad Air 11" (M3) – für 523,36 statt 654,46 Euro bei Amazon* © Apple / Werbung

Microsoft Surface Laptop Copilot+

Der neue Surface Laptop* als Copilot+ PC setzt auf einen Snapdragon X Plus-Prozessor mit KI-Funktionen und langen Laufzeiten. Der Laptop richtet sich an alle, die ein leichtes, mobiles Arbeitsgerät mit Fokus auf Akkulaufzeit und Produktivität suchen. Der Rabatt von knapp 40 Prozent macht das Modell für Studierende, Pendler und den Office-Alltag deutlich spannender – bedenken sollten Käufer, dass das Netzteil separat verkauft wird.

Wichtige Details:

13-Zoll-PixelSense-Touchdisplay, Snapdragon X Plus, 16 GB RAM, 512 GB SSD

Copilot+ PC mit KI-beschleunigter Leistung und bis zu rund 23 Stunden Videowiedergabe

Cyber-Monday-Preis: 755,29 statt 1.229,24 €

Microsoft Surface Laptop Copilot+ (13") – für 755,29 statt 1.229,24 Euro bei Amazon* © Microsoft / Werbung

MSI Gaming-Monitor

Der MSI MPG 271QRXDE QD* richtet sich klar an ambitionierte Gamer, die mehr als Standard-60-Hz wollen. Das QD-OLED-Panel bietet WQHD-Auflösung, extrem schnelle Reaktionszeiten von 0,03 ms (GtG) und eine Bildwiederholfrequenz von 360 Hz – ideal für schnelle Multiplayer-Shooter oder E-Sport-Titel. Der Rabatt von rund 45 Prozent bringt das Gerät von der Oberklasse preislich ein gutes Stück nach unten.

Wichtige Details:

26,5" QD-OLED mit 2.560 x 1.440 Pixeln und bis zu 360 Hz

0,03 ms Reaktionszeit, HDMI 2.1

Cyber-Monday-Preis: 549 statt 999 €

MSI MPG 271QRXDE QD Gaming-Monitor – für 549 statt 999 Euro bei Media Markt* © MSI / Werbung

Bose QuietComfort Kopfhörer

Die Bose QuietComfort Over-Ear-Kopfhörer* zielen auf alle, die unterwegs oder im Büro möglichst wenig von der Umgebung mitbekommen wollen. Active Noise Cancelling blendet Geräusche wie Bahnrauschen, Bürogespräche oder Straßenlärm weitgehend aus, während die Over-Ear-Polster auf Komfort getrimmt sind. Mit rund 50 Prozent Rabatt wird ein typischer Premium-Preis in den Cyber-Monday-Modus geschoben – ein starkes Angebot für alle, die lange Hörsessions planen.

Wichtige Details:

Over-Ear-Kopfhörer mit ANC, Bluetooth 5.1 und optionaler Kabelnutzung

Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit, inkl. Case, USB-C-Kabel und Audiokabel

Cyber-Monday-Preis: 199 statt 399,95 €

Bose QuietComfort Over-Ear Kopfhörer – für 199 statt 399,95 Euro bei Media Markt* © Bose / Werbung

Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse

Die Ninja Double Stack XL* ist die Heißluftfritteuse für alle, bei denen ein Blech Pommes selten reicht. Zwei vertikale Schubladen mit je 4,75 Litern Fassungsvermögen und zusätzliche Ebenen ermöglichen das Garen von Beilagen und Hauptgericht gleichzeitig – laut Hersteller bis zu acht Portionen. Der Platzbedarf bleibt dank schlanker Bauweise moderat. Mit über 40 Prozent Rabatt wird aus dem Premium-Gerät ein vergleichsweise fair bepreister Küchenhelfer.

Wichtige Details:

9,5 l Fassungsvermögen, 2 Schubladen, Garen auf 4 Ebenen gleichzeitig

6 Kochfunktionen, bis zu 55 % schneller und energieeffizienter als der Backofen

Cyber-Monday-Preis: 156,29 statt 272,26 €

Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse – für 156,29 statt 272,26 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Ninja CRISPi tragbare Airfryer

Der Ninja CRISPi* setzt auf ein kompaktes Design und Glasbehälter, die nicht nur zum Garen, sondern auch zur Aufbewahrung dienen. Damit zielt das Gerät auf kleinere Küchen, Büros oder Wochenendausflüge, bei denen man trotzdem knusprige Snacks, Gemüse oder Reste aufwärmen möchte. Mit mehreren Funktionen wie Heißluftfrittieren, Braten, Warmhalten und Recrisp (erneutes Knusprigmachen) ersetzt der CRISPi mehrere Kleingeräte. Der Cyber-Monday-Rabatt von rund einem Drittel macht den kompakten Multitasker deutlich attraktiver.

Wichtige Details:

Kompakte Heißluftfritteuse (bis zu 3,8 l) mit 4 Funktionen

Zwei spülmaschinenfeste CleanCrisp-Glasbehälter inklusive Deckeln

Cyber-Monday-Preis: 120 statt 181,50 €

Ninja CRISPi Air Fryer – für 120 statt 181,50 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Tefal Dual Easy Fry & Grill (Doppelkammer-Heißluftfritteuse)

Die Tefal Dual Easy Fry & Grill* bringt zwei Garzonen in einem Gerät unter und ermöglicht so komplette Mahlzeiten in einem Durchgang. Zwei Schubladen lassen sich mit unterschiedlichen Temperaturen und Programmen betreiben, die SYNCH-Funktion sorgt dafür, dass trotzdem alles zur gleichen Zeit fertig wird. Zusätzlich gibt es eine Grillplatte für Fleisch und Gemüse mit Grillstreifen – ohne Rauchentwicklung wie am Kohlegrill. Mit über 60 Prozent Rabatt am Cyber Monday ist das eine günstige Einstiegsmöglichkeit in die Doppelkammer-Klasse.

Wichtige Details:

8,3 l Fassungsvermögen, 2 unabhängige Garzonen, SYNCH-Funktion

Frittieren, Braten, Backen und Grillen mit bis zu 8 voreingestellten Programmen

Cyber-Monday-Preis: 111 statt 289,99 €

Tefal Dual Easy Fry & Grill – für 111 statt 289,99 Euro bei Media Markt* © Tefal / Werbung

Philips Kaffeevollautomat 5400 Series (LatteGo)

Der Philips Kaffeevollautomat 5400 Series* richtet sich an alle, die morgens den Espresso per Knopfdruck bevorzugen. Zwölf Kaffeespezialitäten stehen zur Auswahl – vom schnellen Espresso über Cappuccino bis hin zum milchigen Latte. Das LatteGo-System produziert Milchschaum und besteht nur aus zwei spülmaschinenfesten Teilen, was die Reinigung deutlich erleichtert. Der Cyber-Monday-Rabatt bringt einen Vollautomaten mit zahlreichen Komfortfunktionen auf einen Preis, der gegenüber dem ursprünglichen UVP klar attraktiver ist.

Wichtige Details:

12 Kaffeespezialitäten, LatteGo-Milchsystem, ExtraShot-Funktion

TFT-Touchdisplay, bis zu 4 speicherbare Nutzerprofile

Cyber-Monday-Preis: 448,74 statt 736,13 €

Philips Kaffeevollautomat 5400 Series – für 448,74 statt 736,13 Euro bei Amazon* © Philips / Werbung

Dreame X50 Ultra Complete Saug- und Wischroboter

Der Dreame X50 Ultra Complete* zielt auf Haushalte, in denen der Boden gefühlt nie ganz sauber wird – und niemand Zeit hat, täglich hinterher zu wischen. Der Roboter saugt mit bis zu 20.000 Pa, wischt, reinigt und trocknet seine Mopps automatisch an der Station und entleert auch den Staubbehälter selbstständig. Das All-in-One-Dock mit heißer Moppreinigung und UV-Licht ist klar Oberklasse. Mit rund einem Drittel Rabatt reduziert sich der Einstiegspreis in die Premium-Liga spürbar.

Wichtige Details:

Saug- und Wischroboter mit bis zu 20.000 Pa Saugkraft, KI-Navigation und Hindernisvermeidung

All-in-One-Station: automatisches Entleeren, Reinigen, Trocknen, Wasser- und Reinigungsmittel-Management

Cyber-Monday-Preis: 799 statt 1.199 €

Dreame X50 Ultra Complete Saug- und Wischroboter – für 799 statt 1.199 Euro bei Media Markt* © Dreame / Werbung

Dyson V8 Advanced kabelloser Staubsauger

Der Dyson V8 Advanced* gehört zu den Akku-Staubsaugern, die schnell zur Hand sind, wenn Krümel, Tierhaare oder Staub auftauchen. Der digitale Motor V8 liefert bis zu 130 Airwatt Saugkraft, die Motorbar-Bürste soll Haare direkt entwirren, damit sie nicht in der Rolle hängenbleiben. Bis zu 40 Minuten Laufzeit im Eco-Modus reichen für die meisten Wohnungen, der MAX-Modus ist für kurze, intensive Einsätze gedacht. Der Cyber-Monday-Rabatt von gut 40 Prozent drückt das Gerät von der oberen Preisklasse auf ein Niveau, das für alle, die schon länger mit einem Markengerät liebäugeln, deutlich attraktiver ist.

Wichtige Details:

Kabelloser Staubsauger mit bis zu 130 AW Saugkraft und zwei Saugmodi

Bis zu 40 Minuten Laufzeit, nutzbar als Hand- und Bodenstaubsauger

Cyber-Monday-Preis: 233,95 statt 402,35 €

Dyson V8 Advanced kabelloser Staubsauger – für 233,95 statt 402,35 Euro bei Amazon* © Dyson / Werbung

Oral-B iO Series 6 Plus Edition (Doppelpack)

Das Oral-B iO Series 6 Plus im Doppelpack* bringt gleich zwei elektrische Zahnbürsten ins Bad – inklusive vier Aufsteckbürsten und Reise-Etui. Die iO-Technologie soll besonders gründlich reinigen, das Display zeigt Putzprogramme, Akkustand und erinnert an den Bürstenkopfwechsel. Als Doppelpack mit rund 45 Prozent Rabatt ist das Set für Paare oder Familien, die gleich zwei iO-Bürsten möchten, deutlich spannender als zum Normalpreis.

Wichtige Details:

2 iO-Zahnbürsten inkl. 4 Aufsteckbürsten, Reise-Etui, Ladestation und Zubehör

Interaktives Display, App-Anbindung, Andruckkontrolle, 5 Putzprogramme

Cyber-Monday-Preis: 181,49 statt 332,76 €

Oral-B iO Series 6 Plus Doppelpack – für 181,49 statt 332,76 Euro bei Amazon* © Oral-B / Werbung

Cyber Monday 2025 – schnell vergleichen, klug zuschlagen

Am Cyber Monday 2025 drehen große Händler an der Rabattschraube – vor allem bei Technik, Haushalt und Gaming. Auffällig sind dieses Jahr starke Preisnachlässe bei OLED-TVs, Konsolen-Bundles, Heißluftfritteusen und smarten Haushaltshelfern wie Saugrobotern und Akkusaugern.

Wer ohnehin über ein Upgrade für Wohnzimmer, Küche oder Putz-Equipment nachgedacht hat, kann am 1. Dezember 2025 gezielt prüfen, ob eines der Angebote ins Budget passt. Wichtig bleibt: Preise kurz mit regulären Vergleichspreisen abgleichen und im Blick behalten, dass Verfügbarkeiten und Rabatte sich jederzeit ändern können. So wird der Cyber Monday nicht zum Impuls-Kaufrausch, sondern zur Gelegenheit, ein lange geplantes Produkt günstiger zu bekommen.

