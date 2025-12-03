Statt Fitbit: Das haben Huawei Fitnesstracker drauf

Huawei bietet inzwischen mehrere Fitness-Tracker für das Handgelenk – mit langer Akkulaufzeit, umfangreichen Gesundheitsfunktionen und moderner Optik. Aber sind die Modelle eine passende Alternative zu bereits etablierten Modellen wie der Fitbit?

Warum die Watch Fit 3 eine interessante Alternative ist

Die Huawei Watch Fit 3* unterscheidet sich von klassischen Fitness-Bändern durch mehr Smartwatch-Elemente: Ein großes Display mit 1,82 Zoll soll eine komfortable Bedienung ermöglichen. Eine beschauliche Auswahl an Funktionen soll sie zudem zu einer guten Wahl machen, wenn man mehr als nur Schrittzähler und grundsätzliche Fitness-Daten will.

Huawei Watch Fit 3 – für 89,00 Euro bei Amazon* © Huawei / Werbung

Display und Hardware

Die Watch Fit 3 verfügt über ein 1,82-Zoll-AMOLED-Display mit bis zu 1.500 Nits Helligkeit und 60 Hertz Bildwiederholrate. Damit sind Displayinhalte klar und auch bei hellem Sonnenlicht ablesbar, zudem wirkt das Gerät optisch eher wie eine Smartwatch als ein schlichtes Band.

Gehäuse und Armband sind leicht, mit etwa 26 Gramm Gewicht (ohne Band) zählt die Uhr zu den leichten, komfortablen Wearables.

Funktionen: Alltag, Gesundheit, Sport

Die Watch Fit 3 bietet ein solides Spektrum an Funktionen: Herzfrequenz- und SpO₂-Messung, Schlaf- und Stressüberwachung, automatische Erkennung einiger Trainings und über 100 Sportmodi – darunter Schwimmen, Laufen mit GPS, Fitness-Workouts und mehr.

Zusätzlich sind Smartwatch-Features wie Bluetooth-Anrufe, Musikwiedergabe-Steuerung, Erinnerungen und Benachrichtigungen integriert. Für viele Nutzer wird die Uhr damit zum täglichen Begleiter und nicht nur zum Trainings-Gadget.

Ein wichtiges Plus: die Akkulaufzeit. Huawei gibt für die Watch Fit 3 bis zu zehn Tage an (bei leichter Nutzung), bei normalem Einsatz etwa sieben Tage.

Statt Huawei: Die Fitbit Charge 6

Die Fitbit Charge 6* ist ein kompakter Fitness-Tracker im klassischen Band-Format und richtet sich an Nutzer, die Gesundheits- und Aktivitätsdaten zuverlässig erfassen möchten, ohne dabei eine vollwertige Smartwatch zu tragen. Das schmale Display bleibt übersichtlich, die Bedienung soll laut Bewertungen simpel sein und das leichte Gehäuse angenehm im Alltag und beim Schlaftracking zu tragen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören kontinuierliche Herzfrequenzmessung, SpO₂-Werte, Schlafanalyse, Stressmessung sowie eine EKG-Funktion, die ein Vorteil gegenüber vielen anderen Trackern ist. Für Sport bietet die Charge 6 über 40 Trainingsmodi, integriertes GPS und automatische Erkennung von Aktivitäten.

Dank Google-Integration stehen zusätzlich Navigation über Google Maps, NFC-Zahlungen mit Google Wallet und Musiksteuerung zur Verfügung. Die Akkulaufzeit liegt bei typischer Nutzung bei bis zu sieben Tagen. Insgesamt ist die Charge 6 ein schlanker Fitness-Tracker mit guter Sensorik und praktischen Alltagsfunktionen – ideal für alle, die ein leichtes, unauffälliges Gerät mit Gesundheitsfokus bevorzugen.

Google Fitbit Charge 6 – für 99,93 Euro bei Amazon* © Google Fitbit / Werbung

Jetzt eher zur Huawei-Smartwatch greifen?

Die Huawei Watch Fit 3 zeigt im Vergleich zur Fitbit Charge 6, wie viel Funktionsumfang heute schon in einer leichten Alltags-Smartwatch steckt. Das größere Display, die vielseitigeren Sportmodi, die längere Akkulaufzeit und die zusätzlichen Komfortfunktionen machen sie zu einer lohnenden Option für alle, die mehr als reines Fitness-Tracking möchten. Die Charge 6 bleibt dagegen eine gute Wahl für Nutzer, die ein schlankes Band mit solider Sensorik, EKG-Messung und Google-Diensten bevorzugen. Beide Geräte erfüllen ihren Zweck zuverlässig – entscheidend ist, ob der Fokus eher auf smarte Alltagsfunktionen oder einem kompakten, gesundheitsorientierten Tracker liegt.

