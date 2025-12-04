Für ein strahlendes Lächeln: Zahnbürsten von Oral-B bei Media Markt auf Bestpreise reduziert

Bei Media Markt gibt es aktuell viele elektrische Zahnbürsten von Oral B deutlich reduziert, zusätzlich winkt eine Cashback Aktion mit bis zu 50 Euro Rückerstattung. Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um auf moderne Zahnreinigung umzusteigen?

Oral B ist bekannt für leistungsstarke elektrische Zahnbürsten, die Plaque gründlicher entfernen als normale Handzahnbürsten und so für gesündere Zähne und Zahnfleisch sorgen. Gerade sind bei Media Markt einige Oral-B-Modelle reduziert, ergänzt durch eine Cashback Aktion. Hier bekommen Sie jetzt bis zu 50 Euro zurück! So landen viele Zahnbürsten auf dem günstigsten Preis jemals.

Im Angebot: Oral-B iO Series 5 mit 20 Euro Cashback

Die iO Series 5* ist der preisgünstige Einstieg in die smarte iO Welt. Sie nutzt die magnetische iO Technologie mit Mikrovibrationen für gründliche Reinigung, verfügt über einen Andrucksensor mit Lichtsignal und fünf Putzprogramme. Für Nutzer, die Wert auf gute Leistung und Komfort legen, ohne gleich in ein High End Modell investieren zu wollen, ist sie eine solide und vergleichsweise günstige Wahl.

5 Putzmodi

Visuelle Andruckkontrolle

4 x 30-Sekunden-Timer

Preis-Check: Media Markt bietet mit knapp 80 Euro aktuell den besten Deal. Auf dieses Modell gibt es 20 Euro Cashback – die eingerechnet, landet die elektrische Zahnbürste auf dem besten Preis jemals.

Oral-B iO Series 5 Elektrische Zahnbürste – für 79,70 statt 179,99 Euro und 20 Euro Cashback-Möglichkeit bei Media Markt*

Strahlender Preis für strahlende Zähne: Oral-B Series 9N mit 30 Euro Cashback

Im Oberklasse-Segment von Oral-B bewegt sich die iO Series 9N*. Ausgestattet mit Drucksensor und interaktivem Farbdisplay, hilft sie dabei, die tägliche Zahnreinigung möglichst effizient und gründlich handzuhaben.

7 Putzmodi

Magnetische Schnellladestation

Mit Reiseetui

Preis-Check: Auch diese Zahnbürste landet auf dem besten Effektivpreis jemals, wenn Sie sich nach dem Kauf das Cashback in Höhe von 30 Euro sichern. Auch ohne Cashback sind 199 Euro ein solides Angebot für die Zahnbürste, viele Händler verlangen über 200 Euro.

Oral-B iO Series 9N Elektrische Zahnbürste mit Reiseetui – für 199,00 statt 399,99 Euro und 30 Euro Cashback-Möglichkeit bei Media Markt*

Oral-B Series 10: Dank 50 Euro Cashback bei Media Markt auf Bestpreis-Niveau

Die Oral-B iO Series 10* zählt zur Premiumklasse der Zahnbürsten: Neben magnetischer Ladestation und Andrucksensor bietet sie sieben Putzprogramme und ein interaktives Display. Die KI gestützte Putzanalyse erfolgt über Feedback auf der Ladestation, Sie brauchen also keine App. Für alle, die maximale Kontrolle über ihre Mundhygiene wollen und Technik schätzen, ist sie eine Top Investition.

Echtzeit-Feedback zu Abdeckung, Zeit und Druck an der Ladestation

7 Putzmodi

Mit Lade-Reise-Etui

Preis-Check: Media Markt fährt für die iO Series 10 aktuell einen guten Kurs und liegt nur zehn Euro über dem derzeit besten Angebot. Für dieses Modell können Sie sich 50 Euro Cashback sichern – der Endpreis liegt also bei rund 230 Euro, günstiger war die Zahnbürste nie.

Oral-B iO Series 10 Elektrische Zahnbürste mit Reiseetui – für 279,90 statt 599,99 Euro und 50 Euro Cashback-Möglichkeit bei Media Markt*

Cashback-Aktion bei Media Markt: Bis zu 50 Euro sparen bei Oral-B-Zahnbürsten

Zahlreiche Oral-B-Zahnbürsten verschiedener Produktreihen sind von der Cashback-Aktion eingeschlossen. Von elektrischer Kinderzahnbürste bis Profi-Modell mit App-Anbindung und Co. ist also für jedes Bedürfnis ein passendes Gerät dabei.

50 Euro Cashback für Oral-B iO 10

Cashback für Oral-B iO 10 30 Euro Cashback für Oral-B iO 9

Cashback für Oral-B iO 9 20 Euro Cashback für Oral-B iO 5 oder 6

Cashback für Oral-B iO 5 oder 6 Zwischen 5 und 15 Euro Cashback für weitere Reihen, z. B. iO3

Cashback für weitere Reihen, z. B. iO3 Hier geht es zur Übersicht*.

So funktioniert die Cashback-Aktion:

Im Aktionszeitraum bis zu 31. Dezember kaufen Sie eine Oral-B-Zahnbürste der Aktion. Sie registrieren sich auf www.for-me-online.de/oral-b und füllen das Online-Formular aus. Sie drucken das Formular aus und senden es mit dem Strichcode der Verpackung und dem Beleg per Post. Einsendeschluss ist der 14. Jänner 2026. Der Cashback-Betrag wird auf das angegebene Konto überwiesen.

Alternative zu Oral-B: Amazon-Bestseller von Wondersmile

Wer statt einer rotierend-oszillierenden Zahnbürste lieber mit einer Schallzahnbürste putzt, kann bei Amazon zum Bestseller greifen: Die Wondersmile Pro* kommt mit vier Putzprogrammen und drei Intensitätsstufen. Sie besitzt keinen Andrucksensor, zeigt dafür aber an, wann der Bürstenkopf gewechselt werden sollte.

4 Programme mit 3 Intensitätsstufen

Mit Timer

Bürstenkopf-Sensor zeigt an, wann gewechselt werden muss

Bis zu 60 Tage Akkulaufzeit

Bei Amazon rangiert die Wondersmile-Bürste auf Platz eins der Schallzahnbürsten-Liste. 88 Prozent der Kunden vergeben vier oder fünf von fünf möglichen Sternen – eine klare Empfehlung.

Wondersmile Schallzahnbürste PRO – für 69,89 Euro bei Amazon*

Lohnt sich die Cashback-Aktion bei Media Markt?



Dank Cashback strahlen die Preise der Oral-B-Zahnbürsten bei Media Markt um die Wette: Viele Modelle gab es noch nie so günstig. Aber auch ohne Cashback fährt Media Markt derzeit ordentliche Kurse für die elektrischen Zahnbürsten – nicht immer Tiefpreise, aber Angebote, mit denen Sie derzeit definitiv nichts falsch machen.

