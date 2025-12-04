oe24-Auktion: Fan-Treff mit Julian le Play ersteigern

Julian le Play veröffentlichte im Oktober sein erstes Unplugged-Album – ein reduziertes, emotionales Projekt, das seine Hits und neue Songs in drei großen Kapiteln erzählt: Suchen, Finden und Loslassen. Jetzt können Sie den Austro-Star hautnah erleben.

Mit „le Play unplugged“ präsentiert Julian le Play die persönlichste Facette seiner Musik. Das neue Album, das im Oktober erschien, rückt bewusst das Wesentliche in den Vordergrund: lyrische Texte, ein Mini-Orchester und die drei wiederkehrenden Themen, die der Pop-Artist als Kern des Lebens begreift – Suchen, Finden, Loslassen. Bekannte Songs und neues Material erscheinen in intimen, reduzierten Arrangements, getragen von seiner unverkennbaren Stimme und poetischen Bildsprache.

„Diese Shows sind keine normalen Konzerte, sondern eine Reise in drei Akten“, beschreibt Julian le Play das Projekt. Er wolle Menschen durch seine Musik dazu einladen, sich selbst zu fragen, was sie gerade suchen, was sie gefunden haben – oder was sie loslassen mussten. Genau das spiegeln die neuen Aufnahmen wider.

Julian Le Play © Alexander Wieselthaler

Auf der LP sind Highlights aus fünf Alben versammelt. Kapitel eins widmet sich dem Suchen: Songs wie „Zugvögel“, „Hellwach“ und „Millionär“ erzählen von Träumen, Aufbruch und der Suche nach Zugehörigkeit. Kapitel zwei widmet sich dem Finden – mit warmen, emotionalen Titeln wie „Tabacco“, „Rollercoaster“ oder „Mein Anker“. Im letzten Kapitel geht es ums Loslassen: „Sterne“, „Sonne und Mond“ und weitere Titel öffnen Raum für Melancholie, bevor „Bergauf“ in optimistischer Aufbruchsstimmung endet.

oe24-Auktion bringt Sie zu le Play

Im März startet die Unplugged-Tournee von Julian le Play und führt ihn quer durch Österreich. Bei einem seiner Konzert können Sie live dabei sein und den Star zusätzlich treffen. Einfach HIER bei der oe24-Auktion mitsteigern und dabei sein. Hier die Live-Termine:

13.03.26 Knittelfeld, Kulturhaus Knittelfeld

14.03.26 Wiener Neustadt, Stadttheater

18.03.26 Salzburg, Szene

19.03.26 Linz, Brucknerhaus

20.03.26 Amstetten, Johann-Pölz-Arena

21.03.26 Innsbruck, Congress - Saal Innsbruck

18.06.26 Graz, Kasematten

04.07.26 Latschach, Burgarena Finkenstein

© zeidler

Jetzt mitsteigern und einen unvergesslichen Abend erleben.