Die besten 5 Yankee-Kerzen für die Weihnachtszeit im Angebot

Die ikonischen Duftkerzen von Yankee Candle stehen bei Amazon gerade günstiger im Regal. Doch taugt der Rabatt wirklich etwas? Ein Blick auf die Preisentwicklung klärt auf.

Amazon steigt früh in die Weihnachtsstimmung ein und haut ausgewählte Yankee-Candle-Duftkerzen mit rund 30 Prozent Rabatt raus. Die großen Gläser mit Deckel sind längst feste Größen im Regal von Kerzenliebhaberinnen und -liebhabern. Ein Blick auf die aktuellen Angebote zeigt, welche Düfte wirklich etwas hermachen.

Yankee Candle „Cinnamon Stick“

Die Yankee Candle „Cinnamon Stick“* erfüllt jeden Raum mit dem warmen Duft von Zimt, der sich mit einer feinen Note von Gewürznelken verbindet. Mit einer Brenndauer von bis zu 150 Stunden bringt sie langanhaltende Wohlfühlatmosphäre in die eigenen vier Wände. Dank 37 Prozent Rabatt brennt Amazon den Preis auf rund 22 Euro herunter.

Yankee Candle „Christmas Eve“

Yankee Candle „Christmas Eve“* ist eine große Duftkerze fürs Wohnzimmer, die mit Aromen von gezuckerten Pflaumen und kandierten Früchten eine heimelige, festliche Stimmung zaubert. Sie hat ebenfalls eine Brenndauer von bis zu 150 Stunden und füllt auch so lange einen Raum mit ihrem sanften Duft. Der aktuelle Deal auf Amazon – rund 22 Euro nach 37 Prozent Rabatt – macht sie zum preiswerten Einstieg für gemütliche Abende ohne Aufwand.

Yankee Candle „Christmas Cookie“

Yankee Candle „Christmas Cookie“* duftet wie eine frische Ladung Weihnachtsplätzchen – buttrig-vanillig, mit dem süßen Aroma von eben aus dem Ofen geholten Keksen. Mit einer Brenndauer von rund 150 Stunden füllt sie Tage (und Abende) lang Raum und Stimmung mit wohliger Wärme. Aktuell liegt der Preis bei etwa 27 Euro, was bei knapp einem Viertel Ersparnis gegenüber dem normalen Preis ein fairer Deal ist – ideal, um frühzeitig für Duft-Weihnachtsstimmung zu sorgen.

Yankee Candle „Red Apple Wreath“

Yankee Candle „Red Apple Wreath“* vereint den Duft von süßen Äpfeln, Zimt, Walnüssen und einem Hauch Ahorn und brennt – wenig überraschend für die Kultmarke – satte 150 Stunden lang. Die große Kerze bringt sofort festliche Stimmung in jeden Raum, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Mit rund 22 Euro bei Amazon wird das winterliche Duftfeuerwerk zu einem richtig guten Deal.

Yankee-Candl- Geschenkset mit vier Kerzen

Das Yankee-Candle-Geschenkset* bringt gleich vier winterliche Düfte ins Haus: drei gefüllte Votives und einen kleinen Signature Tumbler in Vanille Crème Brulée, Christmas Eve, Sparkling Cinnamon und Twinkling Lights – ideal für alle, denen eine Kerze einfach nie genug ist. Die Mischung aus warmen, süßen und festlichen Noten macht das Set zu einem kleinen Stimmungsbooster für dunkle Tage oder zu einem unkomplizierten Mitbringsel. Mit dem aktuellen Preis von rund 23 statt 27 Euro fällt auch der Deal angenehm duftig aus.

Yankee Candle bringt den Weihnachtsduft für jedes Zuhause

Die reduzierten Yankee-Kerzen verwandeln jede Wohnung in ein gemütliches Winterwunderland. Ob würzig, süß oder festlich-frisch – die fünf ausgewählten Düfte treffen die Weihnachtsstimmung perfekt und schenken Atmosphäre ohne viel Aufwand. Mit dem aktuellen Sale lassen sich Lieblingskerzen oder kleine Geschenke für Familie und Freunde sichern.

