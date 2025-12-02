Barcelona gewann LaLiga-Schlager gegen Atletico Madrid 3:1

Zum Auftakt der 19. Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft hat Barcelona den Schlager gegen Atletico Madrid am Dienstag 3:1 gewonnen.

Die Katalanen bauten damit den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger Real Madrid auf vier Punkte aus. Die Truppe von ÖFB-Kapitän David Alaba gastiert am Mittwoch bei Athletic Bilbao. Atletico ist nach der ersten Liga-Niederlage seit August sechs Punkte zurück Vierter. Die Barca-Tore erzielten Raphinha, Dani Olmo und Ferran Torres.

Atletico hatte zuletzt bewerbsübergreifend sieben Siege aneinandergereiht, das Tor der Gäste erzielte Alex Baena zur 1:0-Führung.