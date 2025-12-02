Das Traumfinale zwischen Messi und Müller droht zu platzen

Beim FC Bayern München spielte Thomas Müller fast immer. Doch kurz vor dem MLS-Finale gegen Lionel Messi (38) und Inter Miami plagt sich der Raumdeuter mit einer Verletzung.

Bei den Vancouver Whitecaps hat Thomas Müller (36) bisher richtig gut abgeliefert. Er konnte gleich in seiner ersten Saison die Kanadier erstmals ins MLS-Finale bringen. Dort treffen sie ausgerechnet auf Lionel Messi und sein Inter Miami. Doch nun droht Müller wegen einer Verletzung auszufallen.

Laut der "Bild" plagt sich der ehemalige DFB-Star seit Wochen mit einer Sehnenverletzung am hinteren Oberschenkel. Somit ist auch klar, wieso er im Halbfinale gegen San Diego (3:1) in der 61. Minute und gegen Los Angeles FC (4:3 nach Elfmeterschießen) nach 90 Minuten vor der Verlängerung vorzeitig ausgewechselt wurde.

Kein Mannschaftstraining für Müller

Dabei biss der Raumdeuter für seine Mannschaft auf die Zähne. Im Finale gegen Messi will er das wieder tun. Deshalb bestreitet Müller derzeit in Abstimmung mit Trainer Jesper Sørensen (52) als Vorsichtsmaßnahme nicht das ganze Mannschaftstraining. Er lässt sich in dieser Zeit behandeln.

Vancouver baut auf Müller im Finale der US-Liga Major League Soccer (MLS). Mit ihm konnten die Kanadier erstmals das Endspiel erreichen, wodurch Vancouver sich regelrecht im Fußball-Fieber befindet. Den Heimvorteil büßten sie wegen ihrer Platzierung im Grunddurchgang ein. Vancouver wurde in der Western Conference Zweiter, aber hatte zwei Punkte weniger gesammelt als Inter Miami (Platz 3 in der Eastern Conference).

Besonderes Spiel für die Whitecaps

Der Klub unternimmt alles, um so viele Whitecaps wie möglich mitzunehmen. Sie laden alle ihre rund 290 Mitarbeiter sowie die Spieler-Familien für die Reise nach Florida ein. Die Whitecaps haben neben dem Mannschaftsflieger zwei weitere Charter-Flieger gebucht.

Alle wollen das Finale zwischen Müller und Messi in Miami sehen. Und die Bayern-Legende versucht alles Mögliche, damit das Traumfinale mit beiden stattfinden kann.