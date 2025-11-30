Alles zu oe24VIP
Tabellen:
Traum-Finale: Müller fordert Messi um USA-Titel
MLS-Cup

Traum-Finale: Müller fordert Messi um USA-Titel

30.11.25, 09:39
 Im Play-off-Finale der nordamerikanischen Major League Soccer kommt es zum Duell zwischen Inter Miami mit Lionel Messi und den Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller. 

Im Halbfinale ließ Miami dem New York City FC am Samstag keine Chance. Der Argentinier Tadeo Allende brillierte beim 5:1 mit einem Hattrick, der 38-jährige Messi lieferte einen Assist. Auch das zweite Halbfinale verlief einseitig. Vancouver führte beim San Diego FC zur Pause 3:0 und setzte sich am Ende 3:1 durch.

Messi winkt nach zehn Meistertiteln mit Barcelona in Spanien und zwei in Frankreich mit Paris Saint-Germain die Chance auf einen ersten Titel in Nordamerika. Der 36-jährige Müller erhält die Chance, nach 13 Meistertiteln mit Bayern München gleich seine erste Saison in der MLS zu krönen. Für das Finale um den MLS-Cup reisen die Kanadier am kommenden Samstag (Sonntag 3.00 Uhr MEZ) nach Fort Lauderdale, der Heimstätte von Inter Miami.

Für Müller und Messi ist es das erste gemeinsame Finale seit dem WM-Sieg Deutschlands 2014 gegen Argentinien. Von den acht Pflichtspielduellen der beiden insgesamt hat Müller sieben gewonnen. "Es ist natürlich viel mehr Aufmerksamkeit drauf, wenn zwei große Namen aus der ganzen Liga jetzt dieses Finale austragen", sagte Müller. "Auch wenn ich natürlich weiß, dass die Mannschaften gegeneinander spielen, aber die Aufmerksamkeit wird sicherlich dadurch noch mal mehr gepusht."

