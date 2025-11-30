Nationenwechsel: So will der ÖFB um unsere U17-Helden kämpfen

Österreichs Fußball-U17-Nationalteam hat mit dem Finaleinzug bei der WM in Doha für Furore gesorgt - und das mit einigen Spielern, deren familiäre Wurzeln im Ausland liegen.

Damit besteht die Gefahr, dass dem ÖFB so manches Talent aus dem Kreis der Vizeweltmeister verloren gehen könnte, doch Coach Hermann Stadler beschwichtigte: "In dieser Mannschaft stellt sich dieses Thema glaube ich nicht. Diese Mannschaft ist so stabil und eine Familie geworden", betonte der Salzburger.

Kicker wie Ifeanyi Ndukwe, Nicolas Jozepovic, Hasan Deshishku, Vasilije Markovic oder Dominik Dobis könnten aufgrund ihrer Herkunft eventuell in Versuchung geraten, den Nationalverband zu wechseln. Der Erfolg in Katar sei "ein super Signal für alle, dass es sich lohnt, für Österreich zu spielen", sagte Stadler dazu, gestand jedoch auch: "Aber dass man nie eine Garantie hat, wissen wir alle gemeinsam."

Prödl "total optimistisch und positiv"

Das heikle Thema Verbandswechsel fällt in den Kompetenzbereich von Sebastian Prödl. Der Sportliche Leiter der ÖFB-Nachwuchs-Nationalteams zeigte sich ebenfalls zuversichtlich, die Rohdiamanten halten zu können. "Wir sind da total optimistisch und positiv", erklärte der U20-WM-Vierte von 2007 und verwies darauf, wie inbrünstig alle ÖFB-Kicker bei der WM die österreichische Hymne mitsangen. Gerade Spieler, deren Vorfahren aus anderen Ländern stammen, seien eine große Bereicherung für heimische Nachwuchsauswahlen. "Verschiedene Wurzeln, Kulturen und Länder helfen uns extrem weiter."

Er sei "guter Dinge, dass die Quote (Anm.: von Spielern, die beim ÖFB bleiben) weiter so hoch bleibt, wie sie ist", meinte Prödl. Vor wenigen Monaten sorgte der Wechsel von Leon Grgic, der in Österreich sämtliche Nachwuchs-Nationalteams durchlaufen hatte, zu Kroatien für Aufsehen. Dafür gelang es dem Verband, den gebürtigen Slowenen Erik Kojzek, Stürmer beim WAC, von einem Wechsel zum ÖFB zu überzeugen.