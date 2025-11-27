ÖFB-Wunderkind Moser: Fast Ski-Star – jetzt WM-Finalheld

Österreichs U17 greift im WM-Finale gegen Portugal nach dem größten Triumph der Verbandsgeschichte. Im Mittelpunkt: Torjäger Johannes Moser. Der 17-Jährige hätte fast eine Ski-Karriere eingeschlagen – heute führt er Österreichs Goldjagd an.

Heute (17 Uhr, im Sport24-Liveticker) kämpft Österreichs U17-Nationalteam im Khalifa International Stadium in Doha um den WM-Titel. Sieben Spiele, sieben Siege und ein Torverhältnis von 17:1 – die Mannschaft von Teamchef Hermann Stadler ist das Überraschungsteam dieser WM.

Gegner Portugal reist als frisch gebackener U17-Europameister an.

Der Junge, der dem ÖSV entging

Was viele nicht wissen: Johannes Moser, aktuell Torschützenführer der WM mit acht Treffern, war als Kind ein hochbegabtes Ski-Talent. Auf Instagram kursiert ein Video, das den 17-Jährigen im Hirscher-Stil durch Stangen carven zeigt.

Sein Ex-Trainer beim KAC, Danny Roy, erinnert sich im ORF-Interview:

„Der Bursche hat sich einfach den Ball geschnappt und gezeigt: Ich bin der Johannes Moser. Er hatte Selbstvertrauen ohne Ende – zurecht. Er war immer schon ein cooler Hund. In der U15 hat er mehrere Freistoßtore gemacht. Dass er mit beiden Beinen gut ist, wusste ich.“

Österreichs Gold-Waffe: Leidenschaft, Tempo, Effizienz

Die ÖFB-U17 überzeugt in Katar mit kompromissloser Defensive, schnellem Umschalten und eiskalten Abschlüssen.

Beeindruckend: In der gesamten K.o.-Phase (Tunesien 2:0, England 4:0, Japan 1:0, Italien 2:0) kassierte die Mannschaft kein einziges Gegentor.

Mittelfeldspieler Vasilije Markovic brachte die aktuelle Stimmung auf den Punkt:

„Wir wollen den Pot mit nach Hause nehmen.“

Was heute auf dem Spiel steht

Mit einem Sieg würde Österreich zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte Weltmeister in einer FIFA-Altersklasse werden.Der Gegner ist ein Brocken: Portugal, hochtalentiert, technisch brillant, mit breiter Offensive. Doch mit dem aktuellen Selbstvertrauen versteckt sich niemand mehr hinter der Außenseiterrolle.Moser steht zudem kurz davor, sich auch noch den Goldenen Schuh für den WM-Toptorjäger zu sichern.