Thomas Müller
© Getty

Duell gegen Messi

DAS ist Thomas Müllers irre Meister-Prämie

02.12.25, 10:15
Die amerikanische Fußball-Liga MLS hat ihr Traumfinale: Die Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller gegen Inter Miami mit Lionel Messi. 

Am Samstag (20.30 Uhr) steigt in den USA das große Fußball-Traum-Finale. In der MLS stehen sich die beiden Aushängeschilder Thomas Müller und Lionel Messi im Kampf um den Titel gegenüber.

Die beiden Legenden standen sich bislang 10 Mal gegenüber, sieben Mal ging der Deutsche als Sieger vom Platz. Der größte davon war ganz klar das WM-Finale 2014, als sich Müller mit der DFB-Elf in Brasilien gegen Argentinien durchsetzen konnte.

Lionel Messi
© AFP

Für Müller ist das Ziel am Samstag klar: Er will seinen 36. Karriere-Titel holen. Im Sommer überraschte der mittlerweile 36-jährige alle mit der Wahl seines Teams, er entschied sich für einen Wechsel nach Kanada und nicht zu einem der Top-Teams in den USA. Nun zahlt sich die Entscheidung gleich doppelt aus.

Riesige Titel-Prämie

Bei einem möglichen Titel-Coup hat sich Müller laut einem Bericht der BILD auch eine fürstliche Prämie ausgehandelt. Demnach soll er bei einem Sieg gegen Messi dieselbe Titel-Prämie kassieren, wie zu seiner Zeit in München. 300.000 Euro stehen als Lohn in seinem Vertrag.

Bei einem Erfolg wäre der Angreifer nicht nur der Cash-Kaiser der MLS, sondern würde sich zugleich auch zum erfolgreichsten Fußballer Deutschlands küren. Die Fans fiebern dem Showdown schon entgegen, nur Messi zittert bereits vor seinem "Angstgegner".

