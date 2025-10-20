DAS steckt hinter Thomas Müllers neuem Look

In Kanada kann Thomas Müller mit guter Leistung und einem neuen Look, einem Vollbart, begeistern. Doch wieso hat der Ur-Bayer jetzt einen Vollbart?

Thomas Müller (36) hat im vergangenen Sommer nach 25 Jahren den FC Bayern München verlassen. Jetzt spielt er in der nordamerikanischen MLS bei den Vancouver Whitecaps in Kanada. Bei den Kanadiern brilliert Müller nicht nur mit grandioser Leistung (8 Tore in 8 Spielen), sondern auch mit einem neuen Look.

Der Raumdeuter trägt nun einen Vollbart. In der BR-Sendung "Blickpunkt Sport" erklärt er den Grund dafür.

Grund für den Vollbart

Müller erzählt: "Viele meiner Teamkollegen haben einen Bart und vielleicht liegt es auch daran. Der Mensch versucht sich ja immer zu bestätigen. Entstanden ist das Ganze vielleicht auch ein bisschen durch das Hin- und Herfliegen. Irgendwann war ich über den Punkt drüber, wo es juckt und easy weggeht. Und dann hatte ich mal ein bisschen mehr Material zum Arbeiten."

Er setzt fort: "Dann hat ein Teamkollege gesagt, ich gehe am Montag zum Barber und ich mach’ dir jetzt einen Termin. Und als es frisch gemacht war, sah es gar nicht so schlecht aus, deshalb dachte ich, ich lass’ es jetzt mal."

Kleidungsstil verändert

Neben dem neuen Vollbart hat Müller auch seinen Kleidungsstil verändert. Der Bayer war beim NBA-Spiel der Toronto Raptors gegen die Denver Nuggets Zuschauer. Vor der Partie warf Müller einige Basketbälle selbst. Dabei trug er, anders als in seiner Bayern-Zeit, keine unauffällige Kleidung.

Der Ex-Bayern-Star hatte eine Cropped-Hose, eine Hose, die knapp über den Knöchel endet, und einen schwarzen Gürtel getragen. Das T-Shirt war schlicht in beliebtem Beige. Das Outfit verfeinerten schwarze Loafer und eine schwarze Lederjacke.

Bei seinen Fans sorgt das neue Aussehen von Müller in den sozialen Medien für viel Begeisterung.