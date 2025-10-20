Hat der Dienstag Überraschungssiege im Gepäck?

Nach einer zweiwöchigen Pause meldet sich die Champions League am Dienstag wieder zurück und hat gleich ein paar namhafte Duelle zu bieten.

Den Anfang im Frühspiel macht der FC Barcelona, der Olympiakos Piräus empfängt. Nach zwei Niederlagen am Stück gegen PSG und den FC Sevilla gab es am Wochenende gegen Girona immerhin die Rückkehr auf die Siegerstraße. Gebraucht hat es dafür aber einen Last-Minute-Treffer in der 93. Minute.

Die Bilanz der Katalanen gegen Piräus steht bei einem Heimsieg und einem Remis aus der Champions-League-Gruppe 2017. Etwas verheerender ist die Bilanz vom Coach der Griechen Jose Luis Mendilibar. Der Spanier, der bereits zahlreiche La-Liga-Teams trainiert hat, steht bei satten 23 Niederlagen in 27 Duellen mit Barca, bei nur einem Sieg. Lamine Yamal und Co. sollten also eigentlich leichtes Spiel haben.

Duell der Defensiv-Spezialisten

Für Arsenal läuft es mittlerweile, aktuell halten sie bei fünf Siegen in Folge, mit nur einem einzigen Gegentor. Überhaupt kassierten sie diese Saison erst drei Treffer. Das alles bedeutet die Tabellenführung in England.

Gegner Atletico steht in der Liga bereits acht Punkte hinter dem Leader Real Madrid. Der Erfolg am Wochenende gegen Osasuna war erst die zweite Partie ohne Gegentor diese Saison, zwei oder mehr Gegentreffer gab es bereits dreimal.

Etwas überraschend gab es erst zwei Aufeinandertreffen der beiden. Im CL-Halbfinale 2018 setzten sich die Spanier, nach einem 1:1 in London, zuhause mit 1:0 durch. In dieses Match geht Arsenal aber wohl als relativ klarer Favorit, immerhin gelten die Gunners als Mitfavoriten auf den Henkelpokal.

Pflichtsieg für den BVB

Natürlich wieder Österreicher mit an Bord sind bei Borussia Dortmunds Flug nach Kopenhagen. Marcel Sabitzer und Co. mussten im Klassiker gegen Bayern die erste Saisonniederlage hinnehmen, präsentierten sich aber durchaus anständig. In der CL steht der BVB bislang für eines: Tore. 4:4 gegen Juve, 4:1 gegen Bilbao, hier muss sich der FCK festhalten.

Zumal sich die Defensive diese Saison als wackelig präsentiert. Die bisherigen vier Duelle gingen dreimal an die Schwarzgelben, bei einem Remis in Kopenhagen 2022 - der bislang einzige Treffer gegen den BVB.

Schießt sich PSG aus der Krise?

Auch der Titelverteidiger darf am Dienstag antreten. Für das bislang makellose PSG geht es nach Leverkusen. Makellos sind sie aber nur in der CL, denn in der Liga sind sie in einer handfesten Krise. Die letzten zwei Partien gab es nur Remis, Ende September verlor man sogar gegen Marseille.

Luis Enrique und seine Mannen müssen gegen Bayer also ein Zeichen setzen. Die haben sich unter Neo-Coach Kasper Hjulmand nun etwas gefangen, in der Königsklasse gab es bislang nur zwei Unentschieden. Die beiden Duelle 2014 gingen jeweils an PSG, wenig überraschend.

Ebenfalls am Dienstag zu sehen sind Newcastle gegen Benfica, PSV gegen Napoli, Union St. Gilloise empfängt Inter Mailand und Villarreal Manchester City. Und natürlich das Duell der Giganten Kairat gegen Pafos, bereits um 18:45 Uhr.