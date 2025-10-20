CL-Ausschluss - Barcelona drohte Horrorszenario

Der FC Barcelona hat wieder einmal mächtig gezockt – und gerade so die ganz große Strafe vermieden! Wegen wiederholter Verstöße gegen das Financial Fairplay (FFP) stand der Traditionsklub sogar kurz davor, aus der Champions League geworfen zu werden.

Das bestätigte Präsident Joan Laporta bei der ordentlichen Generalversammlung am Sonntag. Schon 2024 hatten die Katalanen eine Geldstrafe von 500.000 Euro kassiert. Doch diesmal wollte die UEFA richtig durchgreifen! Eine 60-Millionen-Euro-Strafe und sogar ein Champions-League-Ausschluss standen im Raum. Präsident Joan Laporta verrät: „Die UEFA wollte uns bestrafen, indem sie uns in der folgenden Saison die Teilnahme an der Champions League verweigerte.“

159 Millionen Transferschulden

Am Ende kam Barça mit einem blauen Auge davon. Statt 60 Millionen Euro Strafe wurden „nur“ 15 Millionen fällig – und die Königsklasse bleibt. Angeblich, weil der Klub keine Aktiengesellschaft ist und damit kein neues Kapital aufnehmen kann. Doch die Finanzen bleiben ein Pulverfass. Das Financial Fairplay verlangt, dass Vereine über drei Jahre hinweg ihre Ausgaben und Einnahmen ausgleichen. Barcelona aber lebt seit Jahren gefährlich nah an der Grenze – und manchmal auch darüber hinaus.

In der spanischen Liga, wo strenge Gehaltsobergrenzen gelten, jonglieren die Katalanen mit jeder freien Million. Um Neuzugänge wie Dani Olmo und Pau Victor überhaupt anmelden zu können, griff der Klub zuletzt sogar tief in die Trickkiste: Man verkaufte kurzerhand VIP-Logen im neuen Camp Nou, die es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab – für satte 100 Millionen Euro! So sicherte man sich die Spielberechtigung der Stars – zumindest vorläufig. Aber das dicke Ende kommt noch: Laut dem aktuellen Finanzbericht schuldet Barça anderen Vereinen noch 159 Millionen Euro an Transfergeldern.

Lewandowski gehört zur Hälfte Bayern

Und das Brisanteste: Selbst der FC Bayern wartet noch auf Geld! Von den 45 Millionen Euro Ablöse für Robert Lewandowski von 2022 sind bis heute 20 Millionen offen. Heißt: Der polnische Torjäger gehört eigentlich noch zur Hälfte den Münchnern.

© Getty

Aktuell fällt der polnische Starstürmer mit einer Muskelverletzung wochenlang aus. Bitter, denn die kommenden Tage sind heiß: Am Dienstag (ab 18.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) erst Champions League gegen Olympiakos Piräus und am Sonntag (16.15 Uhr, live auf DAZN) dann der große Clásico gegen Real Madrid.