Lionel Messi verdient 15 Mal mehr als Ex-Bayern-Star Thomas Müller

Lionel Messi (37) regiert nicht nur auf dem Platz – sondern auch auf dem Gehaltszettel!

Der Superstar von Inter Miami ist und bleibt der Top-Verdiener der Major League Soccer (MLS). Laut einer neuen Liste der Spielergewerkschaft streicht der Argentinier unglaubliche rund 20,5 Millionen Euro pro Jahr ein – und lässt damit alle anderen Stars der Liga alt aussehen. Zum Vergleich: Thomas Müller verdient bei den Vancouver Whitecaps gerade einmal 1,4 Millionen Euro – also rund 15-mal weniger als Messi!

Messi einsam an der Spitze

Nur Heung-min Son (Los Angeles FC) kratzt mit 11,2 Mio. Euro an der Zehn-Millionen-Marke. Der Südkoreaner kam im Sommer als „Designated Player“, darf also über dem offiziellen Gehaltslimit kassieren – genau wie Messi und sein Miami-Kollege Rodrigo De Paul (3,6 Mio. €).

Müller dagegen spielt unter einem sogenannten TAM-Vertrag – eine Art Spezialregel, mit der MLS-Klubs Spieler über dem Salary Cap bezahlen können, ohne einen der drei „Star-Plätze“ (Designated Player) zu opfern. Ab 2026 soll Müller dann als DP aufsteigen – und noch einmal 6 Mio. Euro extra kassieren.

Top 5 der MLS-Verdiener 2025:

Lionel Messi (Inter Miami) – 20,5 Mio. €

Heung-min Son (LAFC) – 11,2 Mio. €

Sergio Busquets (Inter Miami) – 8,8 Mio. €

Miguel Almirón (Atlanta United) – 7,8 Mio. €

Hirving Lozano (San Diego FC) – 7,6 Mio. €

Dahinter folgen Emil Forsberg (6 Mio. €) und Jordi Alba (6 Mio. €) – beide beenden bald ihre Karriere. Fazit: Messi bleibt der König von Miami – und der König der MLS-Gehälter!